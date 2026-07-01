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童綜合醫院捐款500萬 支持興大推動產學合作

中央社／ 台中1日電

國立中興大學管理學院磐石產學研究中心今天與童綜合醫療社團法人附設產後護理之家簽約，未來5年童綜合將捐贈500萬元，支持興大推動產學合作與人才培育。

中興大學管理學院磐石產學研究中心與童綜合醫療社團法人附設產後護理之家，今天在中興大學舉行簽約暨捐款儀式，由興大校長詹富智與童綜合醫院董事長童敏哲主持。

中興大學說明，童綜合醫院未來5年將捐贈新台幣500萬元支持中興大學推動產學合作與人才培育，展現企業回饋教育、深化產學鏈結的承諾。雙方將結合產學合作能量，共同推動數位行銷、顧客旅程優化及服務創新設計，打造兼具專業醫療、溫暖陪伴與智慧服務的產後照護新典範。

中興大學磐石產學研究中心主任唐資文表示，現代媽媽在選擇產後護理之家時，不僅重視醫療專業與安全性，更期待被理解、被支持及被溫柔陪伴。此次合作希望透過設計思考與數位轉型，協助童綜合將原有的醫療信任基礎，轉化為具有情感溫度與品牌特色的服務體驗，建立海線地區最具代表性的產後照護品牌。

童敏哲指出，童綜合長期深耕海線地區醫療服務，秉持以病人為中心的理念，持續提升醫療與照護品質。此次與中興大學攜手合作，不僅希望強化產後護理之家多元化經營與延續性服務，更期待透過產學合作機制，引進學術研究與產業實務能量，共同打造最具競爭力的進階方程式，以貼近現代家庭需求的母嬰照護服務。

興大表示，今天的簽約象徵產學合作與醫療服務創新的重要里程碑，雙方將共同朝向「以顧客為中心、以創新為驅動、以品質為核心」的目標邁進，打造海線地區最具影響力與信賴感的母嬰照護品牌，為產婦及家庭提供更安心、更溫暖、更智慧的照護體驗。

童綜合醫院 捐款 中興大學

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