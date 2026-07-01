特定腸道菌悄悄影響大腦健康！陽明交大開啟失智症研究新方向
陽明交大研究發現，特定腸道菌會影響大腦類澱粉蛋白沉積，透過血液、神經系統等多種途徑，悄悄影響大腦健康，為腸道菌相與失智症研究開啟新方向。
陽明交通大學今天發布新聞稿指出，嗜黏蛋白阿克曼菌（Akkermansia muciniphila）是近年備受關注的明星益生菌，在人類與動物的腸胃道中皆可發現；經由動物實驗中也發現，這隻細菌與體重調節相關，能降低發炎反應，同時能改善記憶表現，被認為具有保護大腦的潛力。
陽明交通大學團隊採用高解析度的基因檢測技術，辨識出59種與輕度認知障礙及阿茲海默症相關的關鍵腸道菌種；研究發現，同一家族的細菌，有些在認知正常者體內較多，有些在認知障礙患者體內較多，這些細菌會相互影響、彼此合作或競爭，形成複雜的生態網絡，共同左右大腦健康。
研究團隊分析439名長者的糞便樣本、阿茲海默症生物標記與大腦影像，發現腸道內擁有較多次世代益生菌「嗜黏蛋白阿克曼菌」的人，大腦中的類澱粉蛋白沉積較少，因果關係待釐清，但仍意味著腸道菌相可能對阿茲海默症發生與進展中扮演某種角色，研究成果刊登於國際期刊。
主持這項研究的陽明交大公共衛生研究所教授莊宜芳表示，阿茲海默症研究多年來聚焦於大腦中的類澱粉蛋白沉積，近幾年針對蛋白沉積的新藥也陸續問世，為患者帶來新希望，但腸道裡數量龐大的細菌群落會透過血液、神經系統等多種途徑，悄悄影響大腦健康。
莊宜芳提到，此研究初步證實腸道菌相與大腦健康的關聯性，其中的因果機制與作用仍待後續追蹤研究釐清，雖然目前無法斷定是細菌導致病變，還是病變改變細菌，但這項發現為未來開發「益生菌預防藥物」提供可能方向。
莊宜芳說明，由於腸道細菌組成與族群、飲食習慣密切相關，西方研究成果難以直接應用於台灣族群，本研究建立的台灣本土資料庫，也為腸道菌相與失智症研究開啟新方向。
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