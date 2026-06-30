智慧醫療產業跨域鏈結中山醫大登場 展13項創新技術

「2026智慧醫療產業跨域鏈結交流會」今天在中山醫學大學登場，聚焦高齡精準健康與醫療數位賦能，展示13項創新技術，涵蓋AR手術導航、AI影像判讀及臨床AI平台。

由衛生福利部食品藥物管理署主辦、財團法人生技醫療科技政策研究中心承辦、中山醫學大學與中興大學協辦的「2026智慧醫療產業跨域鏈結交流會」，下午在中山醫大登場，活動聚焦高齡精準健康與醫療數位賦能，呼應衛福部「健康台灣」政策，吸引產官學研醫界超過150名代表齊聚。

食藥署醫療器材及化粧品組組長錢嘉宏表示，智慧醫療落地需法規、臨床與產業協作，「智慧醫療器材專案辦公室」成立5年來已輔導逾400案件，並協助300件以上AI醫材取得許可證；未來持續擔任陪伴角色，提供更完整法規機制。

財團法人中山醫學大學董事長周英香表示，人工智慧正快速改變醫療產業與健康照護模式，也讓許多過去難以實現構想逐步成真；中山醫大將攜手醫療、產業與學術夥伴，推動智慧醫療、高齡照護及醫療科技創新，讓科技真正回應臨床需求，創造更大健康照護價值。

中山醫大校長黃建寧指出，面對高齡化、少子化及醫療人力不足等挑戰，AI已成為醫療發展關鍵解方，校方近年積極投入跨域人才培育、創新競賽及產學合作，並建構智慧醫療創新與臨床驗證平台，整合研發、法規、驗證與臨床資源，加速創新技術從研發走向臨床應用，提升台灣智慧醫療發展能量。

活動現場同步展示13項創新技術，涵蓋AR手術導航、AI醫學影像判讀、智慧照護感測、行動醫療程式及臨床AI整合平台等多元領域；參展團隊除中部優秀新創企業外，還有中山醫大育成的中台灣生醫創育深耕平台聯盟及中興大學科研產業化平台培育團隊。