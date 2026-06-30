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深化台美國際共學交流 靜宜大學國際學院攜手美國喜瑞都學院

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜國際學院華語助教團隊陪伴美國學生學習華語，促進跨文化交流與互動。圖／靜宜大學提供
靜宜國際學院華語助教團隊陪伴美國學生學習華語，促進跨文化交流與互動。圖／靜宜大學提供

靜宜大學國際教育與跨文化交流受肯定，美國加州喜瑞都學院（Cerritos College）學生連續3年來台參加靜宜大學為期3周的華語暨文化研習營隊。研習課程結合華語學習、在地探索及跨文化交流，讓學生透過沉浸式學習深入認識台灣的人文特色，並與靜宜師生建立深厚友誼，共同提升全球移動力與國際競爭力。

靜宜大學國際學院院長蔡英德表示，本次研習課程涵蓋華語文學習、台灣文化體驗及移地教學，將聽、說、讀、寫等語言技能融入互動式教學活動，並搭配中文日常生活會話課程，讓學生透過實際情境練習華語，提升語言應用能力。

靜宜大學寰宇管理學士學位學程助理教授林素菁指出，課程結合中部地區地理、人文及產業資源，將學習場域延伸至社區與戶外場域，透過梧棲老街實境解謎、民俗技藝體驗及原住民族文化學習等活動，引導學生深入認識台灣宗教信仰、節慶文化及特色飲食。研習期間亦安排茶藝、書法等文化工作坊，讓學生在實作中運用華語，進一步認識台灣文化內涵。

國際學院華語助教團隊以流利的中英文能力，全程協助美籍學生練習華語、認識校園與在地文化，並透過課內外交流活動分享台灣生活經驗，讓學生將課堂所學實際運用於日常生活情境中，深化跨文化互動與理解。靜宜學生也設計華語學習體驗攤位，邀請美國學生實際參與並提供回饋，透過互動遊戲驗證教學設計成效，展現華語教學專業與國際共學成果。

美國加州喜瑞都學院帶隊老師 Sunday Obazuaye 感謝靜宜大學及國際學院團隊長期支持，帶隊老師說此次研習不僅豐富學生的人生經驗，也拓展國際視野，讓學生以更開放的態度認識世界。期待兩校持續深化交流，未來有更多靜宜學生到喜瑞都學院參與海外學習，共同促進國際移動與跨文化交流。

擔任營隊助教的寰宇外語教育學士學位學程張晏瑜表示，參與研習的美籍學生對華語學習及台灣人文特色充滿熱情，透過交流互動，拓展不同文化視野，也建立深厚友誼。有學生分享「台灣最美的風景是人」，認為台灣人的熱情與友善讓他們感到溫暖，也讓張晏瑜深刻感受到跨文化交流最珍貴的價值。

喜瑞都學院學生對此次研習課程給予高度肯定，並表示，透過課程學習華語、體驗台灣文化及與學伴交流，不僅提升中文能力，也深入認識台灣社會與多元文化，並結識來自不同背景的新朋友。大家一致認為，此次研習不僅提升華語能力，也增進對台灣文化的理解，更是一段珍貴的跨文化交流經驗，為未來拓展國際視野奠定良好基礎。

靜宜大學攜手美國喜瑞都學院辦理華語暨文化研習，深化台美國際共學交流。圖／靜宜大學提供
靜宜大學攜手美國喜瑞都學院辦理華語暨文化研習，深化台美國際共學交流。圖／靜宜大學提供

研習課程結合在地文化探索，帶領國際學生深入認識台灣人文特色。圖／靜宜大學提供
研習課程結合在地文化探索，帶領國際學生深入認識台灣人文特色。圖／靜宜大學提供

國際學生參與靜宜大學華語課程，透過互動教學提升華語溝通與應用能力。圖／靜宜大學提供
國際學生參與靜宜大學華語課程，透過互動教學提升華語溝通與應用能力。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 華語 中文

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