中藥「補骨脂寧」藏抗老密碼 長庚大學研究登國際期刊
人口高齡化趨勢加速，如何延長「健康壽命」已成國際生醫研究焦點。長庚大學研究團隊最新研究發現，中藥「補骨脂」的天然活性成分「補骨脂寧」（Corylin）不僅能促進健康老化，更可大幅延長雌性小鼠壽命，並顯示顯著的性別差異，相關成果近日刊登於國際頂尖期刊「自然通訊」（Nature Communications），為天然抗老化藥物開發提供重要科學基礎。
長庚大學中醫學系天然藥物研究所教授陳金銓表示，團隊2022年首次發現補骨脂寧具有延壽潛力後，持續投入相關研究，並整合長庚大學、林口長庚紀念醫院、中央研究院、台灣大學及美國德州農工大學等團隊，橫跨天然藥物、老化生物學、蛋白體學、代謝體學、生物資訊及分子生物學等領域，建立目前最完整的補骨脂寧抗老化分子圖譜。
研究團隊指出，本次研究自小鼠中年期、約50週齡時開始補充補骨脂寧並長期追蹤，結果雌性小鼠在125週齡的存活率提高33%，肌力、活動力、平衡能力、葡萄糖代謝及胰島素敏感性也明顯改善，肝臟、腎臟及骨骼肌等器官的老化病變獲得緩解，更證實在正常飲食條件下同樣具有促進健康老化效果。
陳金銓表示，相關成果目前仍屬動物實驗階段，下一步將評估補骨脂寧在失智症、代謝疾病如糖尿病、肌少症，以及其他老年相關疾病的應用潛力，盼為高齡化社會帶來更有效的健康老化策略與疾病預防方案。
長庚大學中醫學系主任楊賢鴻表示，補骨脂是傳統中醫常用藥材，過去相關功效多來自臨床經驗累積，此次研究運用現代生物醫學與多體學技術，首次系統性解析其活性成分的作用機制，也為中醫藥現代化研究展現重要成果。
長庚大學副校長楊智偉說，本次研究結合校內外跨領域團隊共同完成，從天然藥物發現、動物驗證到多體學機制解析，建立完整研究鏈結，凸顯長庚大學在老化醫學研究領域的整合實力，未來盼進一步推動相關成果朝臨床應用發展。
值得一提的是，共同第一作者、博士後研究員鄭淑方大學就讀台中科技大學美容系，畢業後跨領域攻讀長庚大學天然藥物研究所並取得博士學位。鄭淑方表示，剛踏入領域時每天都哭著讀paper，但越讀越有心得，深刻體會跨領域學習的重要性，只要願意投入努力，每個人都有機會站上國際研究舞台。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。