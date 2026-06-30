中藥「補骨脂寧」藏抗老密碼 長庚大學研究登國際期刊

人口高齡化趨勢加速，如何延長「健康壽命」已成國際生醫研究焦點。長庚大學研究團隊最新研究發現，中藥「補骨脂」的天然活性成分「補骨脂寧」（Corylin）不僅能促進健康老化，更可大幅延長雌性小鼠壽命，並顯示顯著的性別差異，相關成果近日刊登於國際頂尖期刊「自然通訊」（Nature Communications），為天然抗老化藥物開發提供重要科學基礎。

長庚大學中醫學系天然藥物研究所教授陳金銓表示，團隊2022年首次發現補骨脂寧具有延壽潛力後，持續投入相關研究，並整合長庚大學、林口長庚紀念醫院、中央研究院、台灣大學及美國德州農工大學等團隊，橫跨天然藥物、老化生物學、蛋白體學、代謝體學、生物資訊及分子生物學等領域，建立目前最完整的補骨脂寧抗老化分子圖譜。

研究團隊指出，本次研究自小鼠中年期、約50週齡時開始補充補骨脂寧並長期追蹤，結果雌性小鼠在125週齡的存活率提高33%，肌力、活動力、平衡能力、葡萄糖代謝及胰島素敏感性也明顯改善，肝臟、腎臟及骨骼肌等器官的老化病變獲得緩解，更證實在正常飲食條件下同樣具有促進健康老化效果。

陳金銓表示，相關成果目前仍屬動物實驗階段，下一步將評估補骨脂寧在失智症、代謝疾病如糖尿病、肌少症，以及其他老年相關疾病的應用潛力，盼為高齡化社會帶來更有效的健康老化策略與疾病預防方案。

長庚大學中醫學系主任楊賢鴻表示，補骨脂是傳統中醫常用藥材，過去相關功效多來自臨床經驗累積，此次研究運用現代生物醫學與多體學技術，首次系統性解析其活性成分的作用機制，也為中醫藥現代化研究展現重要成果。

長庚大學副校長楊智偉說，本次研究結合校內外跨領域團隊共同完成，從天然藥物發現、動物驗證到多體學機制解析，建立完整研究鏈結，凸顯長庚大學在老化醫學研究領域的整合實力，未來盼進一步推動相關成果朝臨床應用發展。

值得一提的是，共同第一作者、博士後研究員鄭淑方大學就讀台中科技大學美容系，畢業後跨領域攻讀長庚大學天然藥物研究所並取得博士學位。鄭淑方表示，剛踏入領域時每天都哭著讀paper，但越讀越有心得，深刻體會跨領域學習的重要性，只要願意投入努力，每個人都有機會站上國際研究舞台。

長庚大學研究團隊發現，中藥材「補骨脂」的天然活性成分「補骨脂寧」具促進健康老化潛力。圖／長庚大學提供