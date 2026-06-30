抗老化！長庚大學鑽研「補骨脂」有新發現 成果躍登國際期刊
長庚大學最新研究登上國際期刊「自然通訊（Nature Communications）」，研究團隊發現中藥「補骨脂」的天然活性成分「補骨脂寧（Corylin）」不僅能促進健康地老化，更大幅延長雌性小鼠壽命，這項研究完整解開延緩老化與延長壽命的作用機制，為天然抗老化藥物開發提供重要科學基礎。
長庚大學指出，隨著全球高齡化趨勢加速，如何延長「健康壽命（healthspan）」已成為國際生醫研究的焦點。長庚研究團隊於2022年曾發表補骨脂寧可延長高脂飲食小鼠壽命的研究成果，引起國際關注。本次研究則進一步驗證，在正常飲食條件下，補骨脂寧同樣具有促進健康老化的效果。
長庚大學中醫學系天然藥物研究所教授陳金銓整合長庚大學、林口長庚紀念醫院、中央研究院、台灣大學及美國德州農工大學等研究團隊，由教授余兆松團隊負責大規模蛋白體學、教授王東弘團隊負責生物資訊、教授陳琦媛團隊負責分子機制驗證、研究員林育存整合多體學資料，透過跨領域合作，建立目前最完整的補骨脂寧抗老化分子圖譜。
研究人員自小鼠中年期、約50週齡時開始補充補骨脂寧並長期追蹤，結果發現雌性小鼠在125週齡的存活率提高33%，除了活得更久之外，小鼠的肌力、活動力、平衡能力、葡萄糖代謝及胰島素敏感性也明顯改善，肝臟、腎臟及骨骼肌等器官的老化病變也獲得緩解。
陳金銓表示，目前相關成果仍屬動物實驗階段，下一步將朝向評估補骨脂寧在失智症、代謝疾病（如糖尿病、肌少症），以及其他老年相關疾病中的應用潛力，期望為高齡化社會帶來更有效的健康老化策略與疾病預防方案。
值得一提的是，研究團隊成員之一的博士後研究員鄭淑方，大學就讀於臺中科技大學美容系，畢業後跨領域攻讀長庚大學天然藥物研究所，取得碩士及博士學位。雖然非本科生，但在陳金銓教授指導下，逐步跨足天然藥物、分子生物學及老化研究領域，並參與多體學分析與動物實驗工作，最終以共同第一作者身分完成此項國際級研究成果。
同為作者的長庚大學中醫學系主任楊賢鴻認為，補骨脂是傳統中醫常用藥材之一，過去相關功效多來自臨床經驗累積。這項研究利用現代生物醫學與多體學技術，首次系統性解析其活性成分補骨脂寧促進健康老化的作用機制，為傳統中醫藥提供重要科學驗證的同時，也展現中醫藥現代化研究的重要成果。
共同作者、長庚大學副校長楊智偉則指出，這項研究實屬不易，而從天然藥物發現、動物驗證到多體學機制解析，建立完整的研究鏈結，凸顯長庚大學在老化醫學研究領域的整合實力，以及長庚推動跨領域創新研究與臨床轉譯的能量。
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