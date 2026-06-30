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抗老化！長庚大學鑽研「補骨脂」有新發現 成果躍登國際期刊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
長庚大學教授陳金銓（前排左起）、副校長楊智偉與中醫系主任楊賢鴻與研究團隊合影。圖／長庚大學提供
長庚大學教授陳金銓（前排左起）、副校長楊智偉與中醫系主任楊賢鴻與研究團隊合影。圖／長庚大學提供

長庚大學最新研究登上國際期刊「自然通訊（Nature Communications）」，研究團隊發現中藥「補骨脂」的天然活性成分「補骨脂寧（Corylin）」不僅能促進健康地老化，更大幅延長雌性小鼠壽命，這項研究完整解開延緩老化與延長壽命的作用機制，為天然抗老化藥物開發提供重要科學基礎。

長庚大學指出，隨著全球高齡化趨勢加速，如何延長「健康壽命（healthspan）」已成為國際生醫研究的焦點。長庚研究團隊於2022年曾發表補骨脂寧可延長高脂飲食小鼠壽命的研究成果，引起國際關注。本次研究則進一步驗證，在正常飲食條件下，補骨脂寧同樣具有促進健康老化的效果。

長庚大學中醫學系天然藥物研究所教授陳金銓整合長庚大學、林口長庚紀念醫院、中央研究院、台灣大學及美國德州農工大學等研究團隊，由教授余兆松團隊負責大規模蛋白體學、教授王東弘團隊負責生物資訊、教授陳琦媛團隊負責分子機制驗證、研究員林育存整合多體學資料，透過跨領域合作，建立目前最完整的補骨脂寧抗老化分子圖譜。

研究人員自小鼠中年期、約50週齡時開始補充補骨脂寧並長期追蹤，結果發現雌性小鼠在125週齡的存活率提高33%，除了活得更久之外，小鼠的肌力、活動力、平衡能力、葡萄糖代謝及胰島素敏感性也明顯改善，肝臟、腎臟及骨骼肌等器官的老化病變也獲得緩解。

陳金銓表示，目前相關成果仍屬動物實驗階段，下一步將朝向評估補骨脂寧在失智症、代謝疾病（如糖尿病、肌少症），以及其他老年相關疾病中的應用潛力，期望為高齡化社會帶來更有效的健康老化策略與疾病預防方案。

值得一提的是，研究團隊成員之一的博士後研究員鄭淑方，大學就讀於臺中科技大學美容系，畢業後跨領域攻讀長庚大學天然藥物研究所，取得碩士及博士學位。雖然非本科生，但在陳金銓教授指導下，逐步跨足天然藥物、分子生物學及老化研究領域，並參與多體學分析與動物實驗工作，最終以共同第一作者身分完成此項國際級研究成果。

同為作者的長庚大學中醫學系主任楊賢鴻認為，補骨脂是傳統中醫常用藥材之一，過去相關功效多來自臨床經驗累積。這項研究利用現代生物醫學與多體學技術，首次系統性解析其活性成分補骨脂寧促進健康老化的作用機制，為傳統中醫藥提供重要科學驗證的同時，也展現中醫藥現代化研究的重要成果。

共同作者、長庚大學副校長楊智偉則指出，這項研究實屬不易，而從天然藥物發現、動物驗證到多體學機制解析，建立完整的研究鏈結，凸顯長庚大學在老化醫學研究領域的整合實力，以及長庚推動跨領域創新研究與臨床轉譯的能量。

中藥材「補骨脂」，其天然活性成分「補骨脂寧」具促進健康老化潛力。圖／長庚大學提供
中藥材「補骨脂」，其天然活性成分「補骨脂寧」具促進健康老化潛力。圖／長庚大學提供

研究院鄭淑方(左)跨領域踏入天然藥物、分子生物學及老化研究，在陳金銓教授指導下取得博士學位。圖／長庚大學提供
研究院鄭淑方(左)跨領域踏入天然藥物、分子生物學及老化研究，在陳金銓教授指導下取得博士學位。圖／長庚大學提供

長庚大學教授陳金銓攜手跨領域研究團隊建立目前最完整的補骨脂寧抗老化分子圖譜。圖／長庚大學提供
長庚大學教授陳金銓攜手跨領域研究團隊建立目前最完整的補骨脂寧抗老化分子圖譜。圖／長庚大學提供

老化 長庚大學

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