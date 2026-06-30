高齡海嘯來了！暨大、敏惠醫專結盟 打造長照醫護人才庫
台灣已邁入超高齡社會，對長期照護與健康促進有迫切需求，國立暨南國際大學與敏惠醫護管理專科學校合作，今天簽署合作備忘錄（MOU），將結合高等教育學術研究能量與技職教育實務經驗，打造更完善的醫護與高齡福祉人才培育體系。
暨大指出，隨高齡人口持續增加，長照與醫療服務需求孔急，該校近年積極整合護理、長照、社會福利與科技應用等跨領域資源，成立「護理暨健康福祉學院」，今天更進一步與敏惠醫護專校簽署合作備忘錄，將攜手加速建構健康照護人才庫。
敏惠醫專校長孫逸民說，該校以「為醫護界培育優質骨幹」為使命，長期深耕護理與健康照護的實務教學，此次與暨大攜手是技職教育與高等教育資源整合的重要里程碑，未來兩校將持續深化合作，為兩校師生開拓更寬廣的進修與研究管道。
暨大校長武東星表示，暨大與敏惠醫專今簽署MOU，堪稱「學術與實務」強強聯手，更將在教師交流、課程合作、學生銜接升學、學術研究及產學合作等多元面向深化交流，透過優勢互補共同培育具臨床專業與跨領域整合能力的卓越人才。
此外，暨大長期以來將大學社會責任（USR）與地方創生緊密結合，深耕埔里、魚池、水里、國姓等地，其中「高齡健康福祉」也是核心之一，因此雙方除共享教育資源，也會將專業貢獻國家健康與長照政策，並推動地方健康照護教育發展。
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