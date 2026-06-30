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大專性別暴力防治研討會 跟騷、AI技術受關注

中央社／ 台北30日電

教育部今天在台灣藝術大學舉辦性別暴力防治研討會，邀集大專校院相關主管共同討論，「跟蹤騷擾防制法」上路後的校園配套，以及AI（人工智慧）科技的挑戰成為討論焦點。

「跟蹤騷擾防制法」於民國111年6月上路，今天舉辦的研討會中，邀請台北市政府警察局大安分局家庭暴力防治官林彥里分享經驗，說明跟騷法的適用、校園通報及警政介入流程，以及校方與警察機關合作重點等，協助學校建立更完善的危機處理與安全維護機制。

教育部於112年3月發布「大專校院校園跟蹤騷擾事件處理指引」，明定學校通報事件時，要以確保被害人安全為優先，並協助保存證據。除校內申訴和輔導員，校方也可告知被害人可向警察機關報案，申請書面告誡或刑事告訴。

研討會也邀請政治大學新聞學系副教授方念萱，分享生成式人工智慧技術發展下所衍生的深度偽造風險，思考學校在預防、風險管理及制度上的因應策略。台北市電腦商業同業公會性影像處理中心主任劉昱均則是講述數位時代的私密影像風險，包含外流防治、法律責任與實務處理等議題。

教育部指出，面對新興風險及性別暴力樣態的轉變，校園防治工作更需結合教育、法律、科技與警政等多元力量，用心守護每一名師生的身心安全與人格尊嚴。

校園 警察 教育部 跟蹤騷擾

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