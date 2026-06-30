台科大搶半導體、智慧製造師資 S級人才5年最高加薪600萬

114學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議今邁入第二天，國科會人文及社會科學研究發展處處長黃俊儒以「AI融入教學的倫理實踐」為題，談論AI時代下的困境與建議，他形容，AI時代下，學習已從層次式真相轉向攪拌式、多元燉煮的真相，所有元素都與真相混合為一，學生應該具備更廣博的知識，才能回應當前的知識結構。

2026-06-30 10:44