台科大搶半導體、智慧製造師資 S級人才5年最高加薪600萬
教育部去年提出特別預算，其中60億將用於大專校院留才攬才，希望學校個別提出方案，以自籌經費結合教育部補助一同努力。國立台灣科技大學也規劃10年期計畫，並建立S、A、B、C四級攬才機制，其中最高級S級國際頂尖人才，到任加計後續留任獎勵，不含法定薪資，前五年可獲最高額外600萬加給。
台科大統計，校內未滿55歲教師計218位，占全校教師53.6%；60歲以上教師112位，占全校教師27.5%。依人力結構推估，未來5年內預計約有101位教師達屆齡退休，師資結構面臨世代交替。又考量到重點領域專業人才於國際學術界及產業界的薪資待遇，台科大提出支持計畫，希望延攬具實務經驗或國際研究能量人才。
台科大說，以115年6月12日校務會議通過當學期為起始，規劃10年計畫執行期程，預算規模約台幣2.86億元，擬向教育部申請補助2.16億元；此外台科大於計畫外，加碼5000萬元作彈性支應，加入培育年輕學者InnoLeap計畫。第一期（5年）預計延攬75名重點領域教師，聚焦於工程及工程業學門與資通訊科技領域，涵蓋半導體、智慧製造及資通訊等關鍵技術領域約48名。
台科大指出，學校建立S、A、B、C四級攬才機制，並設計差異化獎勵。其中，S級及A級著重延攬具國際影響力或高度研究產能高階人才；B級則補實專業教研基礎人力；C級則著眼於具長期發展潛力的新進人才培育。不含法定薪資及校內彈性薪資，屆時到任加計留任獎金，最高S級五年可達600萬加薪額度、A級500萬、B級300萬、C級200萬。
台科大校長顏家鈺表示，台科大回應高等教育人才結構需求，承接研究型大學較難有效吸納的跨體系與中生代人才，延攬策略鎖定非我國現職大專校院專任教師的國際學研人才、法人研究機構研究人員，以及具產業研發背景之跨體系人才，特別是兼具成熟研究能力、產業影響力與團隊領導經驗的中生代學者。
顏家鈺指出，該類人才往往不以競逐高衝擊因子論文為唯一職涯目標，而更重視制度穩定性、研究落地性與長期影響力。
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