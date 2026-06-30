AI時代真相混合如「煮一鍋粥」 學者：培養學生知識廣博、批判思考

114學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議今邁入第二天，國科會人文及社會科學研究發展處處長黃俊儒以「AI融入教學的倫理實踐」為題，談論AI時代下的困境與建議，他形容，AI時代下，學習已從層次式真相轉向攪拌式、多元燉煮的真相，所有元素都與真相混合為一，學生應該具備更廣博的知識，才能回應當前的知識結構。

黃俊儒表示，社會多對AI保持正面的想像，充滿樂觀且積極擁抱。但在治理的呼聲下，近年大學也制訂AI倫理守則，主要理念不脫誠信、透明、公平等原則。主要向度如資料安全與隱私，使用者是否了解部分研發機密文件不適合上傳；公平與可近性，如立院日前詢問教育部，能否補助大學買token，讓學生使用更優異的AI模型；教師自主與教學能動性，則是尊重教師自主，如在某些課程、階段能夠禁止學生使用AI。

黃俊儒形容，AI時代下，學習已從層次式真相轉向攪拌式、多元燉煮的真相，過去的教學如同教學生剝洋蔥，一層一層了解事實為何，一層一層剝除包覆的立場、敘事角度、選擇性事實，最後會愈來愈貼近核心真相；現在的真相則混合了多種元素，包括事實、文化脈絡、價值觀等，所有東西的都攪拌在一起，混合各種元素煮成一鍋粥，需要理解與判斷整體意義。

黃俊儒建議，當前AI的限制下，學生或使用者必須具備更廣泛的世界知識，因此通識知識與課程應該於大學端強化，才能回應目前「多元燉煮」的真相、回應當前知識結構問題，做整體判斷。近年，歷史、哲學似乎都看到了新的契機，在於上述知識學科，可以給予更廣博的知識。

能力上，黃俊儒也談到，批判性思考十分重要，要能進行脈絡分析、多重查核事實；再者，也要培養學生有好的「知識品味」，知識品味比較抽象，不易言說，「但如同在喝湯時有些人可以喝出不一樣的味道」，未來講求使用者對知識要有看法、有品味、能分辨。態度上，要能忍受不確定，避免立即與便宜的答案，如果使用者喜歡立即的答案，就容易思考外包。

佛光大學講座教授李坤崇則表示，AI素養也應包含賦能，但目前大專校院不缺AI素養架構，而是把框架轉化為行動的能力，大學需要動起來，教學是持續改善的歷程，沒有最好只有更好。