屏大師資生赴捷克校園見習 童玩文化搭起交流橋梁

國立屏東大學師資生深入捷克小學教育現場，透過入班觀課、跨文化活動與專業交流等，拓展對國際教育、多元文化的認識。師資生也向捷克小學生介紹台灣文化，例如彩繪燈籠、踢毽子、打尪仔標等傳統童玩體驗，搭起台捷文化交流橋梁。

國立屏東大學師資培育中心副教授林顯明、教育學系助理教授林孟安於13日至29日帶領屏東大學教育學系與英語學系共6位師資生前往捷克，展開為期兩週的海外教育見習。

此項見習計畫旨在培育具備國際視野、跨文化素養與教育實踐能力的未來教師。林顯明表示，透過真實教育現場與跨文化互動，培養師資生理解差異、尊重多元與國際溝通的能力。未來也將持續與捷克學校合作，推動台捷小學線上交流、實體互訪與跨文化共學活動，並為屏東小學創造更多與世界連結的機會。

屏大師資生在見習期間到訪捷克Bila、Angel及Mladi三所小學進行課室觀察與交流，了解捷克小學在教學方法、班級經營與自主學習等特色。捷克課室氛圍開放，教師重視學生表達、互動與參與，這些經驗都讓師資生對照台灣教育現場並進行反思。

除觀課外，師資生也設計多元的跨文化交流活動，向捷克小學生介紹台灣文化，包括彩繪燈籠、踢毽子、打尪仔標等傳統童玩體驗，並分享「台灣小學生的一天」。

此外，台灣學生也設計具文化特色的生活數學活動，透過台灣建築、食物、文化元素與兩國國旗中的圖形與對稱概念，引導捷克學生認識數學。捷克學生在活動中展現高度興趣，雙方也分享彼此的校園生活與文化經驗。

屏大英語系師資生謝家瑜分享，捷克教育文化開放，教師多以學生為中心，引導學生主動發現知識，也給予學生更多自主探索的空間。此外，在和捷克小學生文化交流時，孩子們積極互動，甚至拿燈籠請台灣師生簽名，讓她印象深刻。

教育系師資生林怡均表示，透過課堂觀察與跨國交流，她更理解學習目標在教學中的重要性，也看見教師如何運用多元策略協助學生學習。這段經驗讓她接觸不同教育文化，並期待能將所見所聞轉化為自身教學能量。