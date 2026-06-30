職場氛圍影響選系 婦團籲產業打破性別刻板印象

教育部統計指出，大專校院學科領域仍存在性別比率失衡現象。婦女團體表示，部分職場有很強烈的男性氣質，如工時長、溝通方式與環境陽剛，加上缺乏女性典範，確實可能於前端就先影響女學生選擇科系，此有賴職場一同改變軟硬體與氛圍。

教育部統計，女學生占比最低的科系為工程、製造及營建領域，近年多只在二成。一名朱姓女土木工程師表示，剛出社會時待過小型營造廠，常需要跑工地，釘子、碎料等處處可見，現場確實比較危險，若要論及不方便，還是部分較偏遠或小型的建案連流動廁所都沒有，只能在買午餐時到附近超商用廁所，或在工地時盡量少喝水。

朱姓工程師表示，待營造廠想升遷，很多時候需要抽菸、打屁、喝酒，加上工地環境不是所有女生都能接受，因此歷來女性工地主任不多；近年土木專業公務職缺缺人，不少土木系女學生多選擇考公務員，她離開營造廠後改到工程顧問公司，主要做專案管理，比較少跑工地，且工程顧問公司的女性經理等也比較常見。

台灣婦女團體全國聯合會理事長彭渰雯則談到，部分職場有很強烈的男性氣質，如溝通方式與環境陽剛，確實可能影響女學生選擇科系，有賴產業精進軟硬體，如建築業應從檢視是否有妥善的廁所等基礎設施做起；科技業等，則能精進家庭與工作平衡，近年科技業因薪資吸引到很多女學生期望成為工程師，但前陣子有上市櫃公司女工程師抱怨工時過長問題，都會讓想成家的女性卻步。

彭渰雯也說，社會依然有刻板印象，認為有些行業不適合女性，其實不必然如此。產業也能自主推廣，如找到該產業的女性模範角色，都有利打破刻板印象。