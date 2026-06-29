快訊

不滿被造謠「服務處警消聚集」 詹江村再槓武陵畢業生：法院見

理工女比例低！大專校院學科性別比率失衡 資通訊女學生僅3成

聽新聞
0:00 / 0:00

職場性別氣質強烈 也會影響女性前端投入選擇科系意願

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
婦女團體表示，部分職場有很強烈的男性氣質，如工時長、溝通方式與環境陽剛，加上缺乏女性典範，可能於前端就先影響女學生選擇科系。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照
婦女團體表示，部分職場有很強烈的男性氣質，如工時長、溝通方式與環境陽剛，加上缺乏女性典範，可能於前端就先影響女學生選擇科系。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照

教育部統計指出，大專校院學科領域仍存在性別比率失衡現象。婦女團體表示，部分職場有很強烈的男性氣質，如工時長、溝通方式與環境陽剛，加上缺乏女性典範，確實可能於前端就先影響女學生選擇科系，此有賴職場一同改變軟硬體與氛圍。

教育部統計，女學生佔比最低的科系為工程、製造及營建領域，近年多只在二成。一名朱姓女土木工程師表示，剛出社會時待過小型營造廠，常需要跑工地，釘子、碎料等處處可見，「或是施工架搭一搭就要你走。」現場確實比較危險，若要論及不方便，還是部分較偏遠或小型的建案連流動廁所都沒有，只能用買午餐的時間到附近超商用廁所，或在工地時盡量少喝水。

朱姓工程師表示，待營造廠想升遷，很多時候需要參加抽菸、打屁、喝酒等飯局，加上工地環境不是所有女生都能接受，因此歷來女性工地主任也不多；近年土木專業公務職缺缺人，不少土木系女學生多選擇考公務員，自己離開營造廠後改到工程顧問公司，主要做專案管理，比較少跑工地，且工程顧問公司的女性經理等也比較常見。

台灣婦女團體全國聯合會理事長彭渰雯則談到，部分職場有很強烈的男性氣質，如溝通方式與環境陽剛，確實可能於前端就先影響女學生選擇科系，其實有賴產業精進軟硬體，如建築業應從檢視是否有妥善的廁所等基礎設施做起；科技業等，則能精進家庭與工作平衡，又近年科技業因薪資吸引到很多女學生期望成為工程師，但前陣子也才有上市櫃公司女工程師抱怨工時過長問題，都會讓想成家的女性卻步。

彭渰雯也說，社會依然有刻板印象，認為有些行業不適合女性，其實不必然如此。產業也能自主推廣，如找到該產業的女性模範角色，都有利打破刻板印象。

職場 教育部 科系

延伸閱讀

大專校院學科性別比率仍失衡 資通訊科系女學生僅占3成

李筱涵／燒灼的裙襬：飛揚的九〇年代女性文學與女性主義論戰（下）

同一公司待越久=能力越強？她揭職場真相：與想像不同

多久能獨立作業？菜鳥憂「問問題被噴」 網吐殘酷現實：環境越操容忍度越低

相關新聞

職場性別氣質強烈 也會影響女性前端投入選擇科系意願

教育部統計指出，大專校院學科領域仍存在性別比率失衡現象。婦女團體表示，部分職場有很強烈的男性氣質，如工時長、溝通方式與環境陽剛，加上缺乏女性典範，確實可能於前端就先影響女學生選擇科系，此有賴職場一同改變軟硬體與氛圍。

大專校院學科性別比率仍失衡 資通訊科系女學生僅占3成

教育部推動性別平等議題，但據統計，大專校院學生在學科領域仍存在性別比率失衡。113學年大專校院資訊通訊科技、工程與製造及營建兩類，女學生佔比僅三成與二成一。學界跟教育團體多談到，國家培育人才可能尚未充分讓有潛力的學生看見自己的位置；且不應只追求數字上的平等，而是女學生選擇科系時，不會先因刻板印象先自我設限或排除部分選擇。

教育悲歌 大學教授湧現提早退休潮

台灣高等教育面臨前所未有的教授提早退休潮。近年來，國內各大專院校申請提早退休的教授人數顯著攀升，過去被視為穩定、崇高的大學教授光環逐漸黯淡。

彰師大3狼師遭監院彈劾 鄭英耀：痛定思痛、讓學生的聲音被聽見

彰化師範大學輔導與諮商學系去年爆發多名教授涉性騷擾、性侵害等事件，近期又遭監察院通過彈劾提案。教育部長鄭英耀今天到彰化視察校園建設與青年交流空間時，特地利用中午空檔以私人行程前往彰師大了解後續處置情形，責成校方記取教訓、改善制度，維護學生受教權與建立傾聽學生聲音的機制。

AI重新形塑學科邊界 簡立峰：科系需轉型為「Ｘ＋AI」打造π型人才

教育部今天於台中中興大學舉行114學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議，行政院經濟發展委員會顧問簡立峰表示，AI正重新形塑學科的邊界，科系必須變成「X＋AI」。對此，科系的邊界正在模糊，未來人類都應成為具備「學術專業＋AI協作能力」雙核心的π型人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。