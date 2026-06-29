教育悲歌 大學教授湧現提早退休潮

台灣高等教育面臨前所未有的教授提早退休潮。近年來，國內各大專院校申請提早退休的教授人數顯著攀升，過去被視為穩定、崇高的大學教授光環逐漸黯淡。

過去教授多半會任職到65歲才屆齡退休，甚至爭取延長服務；然而如今，許多教授卻紛紛選擇時間到了能退就退，甚至寧可放棄精華期的研究資源也要提早離開校園，以過去這個學年為例，就有好幾位國立大學的教授選擇提早退休。這波前所未有的退休潮，背後主要交織著三大令人無奈的校園困境。

困境一：學生沉迷AI與網路，課堂專注力不再

隨著生成式AI（人工智能）與智慧型手機的普及，大學課堂的風景已徹底改變。許多教授感嘆，現在走進教室，放眼望去是一片「筆電海」與「手機海」。學生雖然坐在教室裡，但銀幕上顯示的往往是社群媒體、網絡遊戲或影音串流平台。

更讓教學者感到無力的是AI的濫用。從期末報告、課堂作業到程式撰寫，許多學生習慣第一時間交給AI代勞。當教授試圖引進深度討論時，習慣了短影音快節奏的學生往往表現出冷漠與不耐煩。一位不願具名的國立大學文學院教授指出：「我們花了數十年的學術累積想傳授給學生，但他們現在只想知道怎麼對AI輸入關鍵字。當教學變成單向的對牛彈琴，那種熱忱真的會被消磨殆盡。

困境二：缺乏學習動機，「無心學習」成校園常態

「少子化」的衝擊讓大學錄取門檻大幅降低，導致部分學生的基本能力與學習動機雙雙下滑。「無心學習」成為現代大學課堂最棘手的傳染病。

許多學生上課遲到、早退、睡覺，甚至無故缺席，對學業抱持著「只要能畢業就好」的消極態度。過去大學強調的獨立思考、批判性閱讀與論文寫作，在現在的校園中寸步難行。教授們不僅要負責教學，還得花費大量精力在課堂秩序管理與「求學生來上課」的行政勸導上。對於熱愛學術、渴望教學相長的教授來說，理想與現實的巨大落差，讓教學逐漸變成一種痛苦的體力活。

困境三：匿名教學評鑑成惡意攻擊工具

而擊垮許多教授最後一根稻草的，往往是每學期末的教學評鑑。這項制度原本旨在建立健康的師生反饋機制，如今卻在網路匿名文化的催化下，流於部分學生宣洩情緒、惡意報復的工具。

由於評鑑完全匿名，部分因曠課過多被預警、考試作弊被抓，或是對成績不滿的學生，便利用評鑑系統對教授進行人身攻擊、抹黑或是留下情緒性的惡意負評。令人遺憾的是，許多學校的校方高層迫於招生壓力或評鑑KPI，往往過度放大這些匿名負評，甚至以此作為績效考核、甚至續聘與否的依據。這種「顧客至上」的民粹式高教管理，徹底踐踏了學術尊嚴，讓認真管教、堅持品質的老師心寒，直言：「多教多錯，不如提早退休保全尊嚴。」

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