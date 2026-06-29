彰師大3狼師遭監院彈劾 鄭英耀：痛定思痛、讓學生的聲音被聽見

彰化師範大學輔導與諮商學系去年爆發多名教授涉性騷擾、性侵害等事件，近期又遭監察院通過彈劾提案。教育部長鄭英耀今天到彰化視察校園建設與青年交流空間時，特地利用中午空檔以私人行程前往彰師大了解後續處置情形，責成校方記取教訓、改善制度，維護學生受教權與建立傾聽學生聲音的機制。

彰師大輔導與諮商學系前副校長張景然、前教育學院院長黃宗堅、前縣府教育處長王智弘3人涉及性騷性平事件，違失情節重大，6月初經監察院通過彈劾案並移送懲戒法院審理，引起各界譁然。

鄭英耀今表示，彰師大輔導與諮商學系歷史悠久，教學與研究能量向來受到肯定，卻發生同一個系有4名教師違反性平規範的情況，確實令人震驚，因此特別到校了解校方在制度面與團隊運作上的改善作為。

他指出，這起案例後，未來必須從專業角度重新思考如何支持學生受教權、建立有效傾聽學生的機制，不僅要說服輔導諮商專業的同業，也要對社會大眾提出具體回應。他說，今天與校內十多名教師座談時，感受到大家都相當沉重，校方也已從空間規畫、師生互動等面向進行制度調整，希望藉此記取教訓。

由於涉案教師在輔導諮商界具有相當地位，過去也擔任不少政府與專業團體委員職務，鄭英耀表示，若確定違反屬實相關委員身分會依規定處理，學校也已有相應機制，若被解聘，涉及者便喪失退休金權益，校教評會相當重視此案，後續將依法完成相關程序。

彰師大表示，目前黃宗堅已遭解聘，王智弘解聘案已報教育部；至於張景然雖已於事件爆發後退休，但若懲戒法院最終認定違失屬實，仍可依法追回退休給與。