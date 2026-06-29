中大產學共設研發中心 結合AI推智慧陪伴產品

中央大學資工系與諾瓦材料科技今天宣布成立聯合研發中心，將共同研發結合生成式AI、智慧機器人等技術的智慧陪伴產品，打造兼具技術創新與社會價值的高齡照護方案。

中央大學發布新聞稿指出，聯合研發中心將導入影像式神經生理感測技術，結合情緒辨識與行為分析機制，掌握使用者的情緒變化與身心狀態，提升智慧陪伴系統的互動品質與照護效益；透過生成式AI、情緒感知與生命記憶建模技術的整合，讓虛擬人或機器人不只回應問題，更成為長者熟悉且可信任的智慧夥伴。

雙方未來也將以大型語言模型作為虛擬人與機器人的核心，透過文字、照片、影片等資料，建立具個人化記憶與長期互動能力的數位陪伴者，可逐步理解長者的生活經驗、人際關係、價值觀與日常習慣，提供更自然、更貼近個人脈絡的陪伴式對話，提升長者的心理支持與生活品質。

中央大學資訊工程系教授葉士青表示，面對高齡化社會帶來的獨居、孤獨感及照護人力不足等挑戰，AI發展不應僅著重於效率提升，更應關注人與人之間的情感連結；此次與諾瓦科技共同成立聯合研發中心，希望透過跨域合作，打造兼具科技溫度與實際應用價值的智慧陪伴解決方案。

諾瓦材料科技董事長楊聯智提到，未來將與中央大學資工系深化產學合作與技術移轉，並持續挹注資源，共同申請健康與醫療科技相關研究計畫，投入人力與經費推動產品開發、市場驗證及應用推廣，透過產學合作，期望加速創新技術落地與商業化，打造具國際競爭力的高齡智慧陪伴產品。