快訊

駕艙機車明開放上路！不用兩段式左轉 但禁行淡江大橋、機車專用道

陸籍網紅偷拍桃機禁攝區還上傳 移民署：2年不可來台

全國最資深！77歲陳龍安接任金門副縣長 網路批評聲浪不斷

聽新聞
0:00 / 0:00

AI重新形塑學科邊界 簡立峰：科系需轉型為「Ｘ＋AI」打造π型人才

聯合報／ 記者許維寧／台中即時報導
教育部今天於台中中興大學舉行14學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議，行政院經濟發展委員會顧問簡立峰表示，AI正重新形塑學科的邊界，科系必須變成「X＋AI」。圖／教育部提供
教育部今天於台中中興大學舉行14學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議，行政院經濟發展委員會顧問簡立峰表示，AI正重新形塑學科的邊界，科系必須變成「X＋AI」。圖／教育部提供

教育部今天於台中中興大學舉行114學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議，行政院經濟發展委員會顧問簡立峰表示，AI正重新形塑學科的邊界，科系必須變成「X＋AI」。對此，科系的邊界正在模糊，未來人類都應成為具備「學術專業＋AI協作能力」雙核心的π型人才。

簡立峰於教務、校務經營聯席會議以「AI時代高等教育治理與人才培育策略」為題發表演說，他表示，AI是終其一生要運用的科技，AI可以24小時做研究，掌握的論文廣度、深度都比人類好，可以讀完十幾萬篇論文後並給予建議。

簡立峰說，AI發展已經從聊天，進階到推理、代理，AI最重要的是幫人類做研究，如製藥時間可能從十年縮減為兩年，縮短時間代表成本下降，同樣的時間也可以做更多事。未來2至3年如同「後工業時代」，傳統的產業用了新工具產生新產品，大量產生新產品、新消費，但在此之前，會看到傳統企業不再需要這麼多的人力。

由此談論教育，簡立峰說，人類不可替代的是「軟實力」跟「物理的能力」。專業知識按個按鍵AI就會給予，學生要學習「問問題」，藉此解決問題且直接學習，不要浪費AI具備24小時陪伴且如同愛因斯坦、牛頓的能力，學生則要再加強系統性架構的組織能力，以此建構知識。

簡立峰也指出，AI正重新塑造學科邊界，所有科系需變成「X＋AI」，大學要先鬆綁學位課程，如減少必修課的學分數，將學生的時間空出以學習AI或增加跨科系的微學程，如法學院增加資料科學 (Data Science) 學程，資訊科系增加人類溝通 (People Communication) 課程。

「所有科系的邊界都在模糊。」簡立峰也舉例，如法律運作是仰賴人類社會科學邏輯，如此應該讓法律系學習AI工具。對此，未來的人類將要成為「π型人才」，人才將具備雙核心：「學術專業＋AI協作能力」。

對此，AI也正重新塑造高等教育的價值。簡立峰說，大學學以致用的責任仍在，但AI帶來典範轉移，職場需要人機協作、需要reskill與upskill；大學仍要教導學生承擔責任、培養學生駕馭AI、具備適應力與人本價值；老師的角色，則是從知識講述者轉為「引導者」，未來老師的價值會更重要，在於不止傳遞知識，而是檢驗、驗收學生的成果。

但簡立峰也說，AI仍欠缺物理能力，缺乏真實世界的物理直覺、觸覺反饋及在非標準化環境下的應變。如此，科技大學等技職體系，在AI時代仍可建立不可替代的護城河，如護理師的物理能力最高，具備處理病人的判斷力、體力，技職體系具備高敏感、高接觸能力，AI在有限的未來仍學不會，此也是技職體系的優勢。

教育部 科系

延伸閱讀

文大打造「AI Career」24小時職涯顧問 奪微軟高教黑客松全國第三

科技業搶著要！美調查哲學系比資工系失業率更低 靠「這招」破解AI胡言亂語

AI職涯新入口：不寫程式，也能成為AI時代需要的人才

蘇蘅／從輕人文看教育的功利危機

相關新聞

全國首創AI英語教科書！竹市發表虛擬學伴Pika

為落實「新竹好學」的教育願景，並運用科技優勢提升學子國際競爭力，新竹市政府今發表「新竹市英語AI教科書」成果，市長高虹安以英語和4D皮卡互動，引起全場驚嘆。市府說，該專案將在地文化、生成式AI語音與4D沉浸式全息技術深度整合於教學系統中，透過專屬AI虛擬角色Pika，為新竹市學生打造一對一且高度互動的智慧學習環境。

AI重新形塑學科邊界 簡立峰：科系需轉型為「Ｘ＋AI」打造π型人才

教育部今天於台中中興大學舉行114學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議，行政院經濟發展委員會顧問簡立峰表示，AI正重新形塑學科的邊界，科系必須變成「X＋AI」。對此，科系的邊界正在模糊，未來人類都應成為具備「學術專業＋AI協作能力」雙核心的π型人才。

校事會議辦法審查卡關 藍批綠拒簽不復議「沒收討論」 教團：強烈遺憾

立法院教育文化委員會今（29）日原本要審查「校事會議」的相關辦法，國民黨主張透過委員會審查，決議要求教育部限期改正或廢止部分規定。但因民進黨黨團未簽署「不復議同意書」，導致委員會無法進行實質審查。

台中小二暑假作業美勞包驚見簡體字....家長傻眼 校方致歉急回收

台中一名家長在網路群組發文，指小二女兒學校發放暑假的美勞材料包竟是簡體字外包裝；校方得知訊息後致歉，並全部回收。台中市教育局表示，已立即要求回收該批材料包，重新準備符合學生閱讀需求的繁體中文材料，並重申教學教材及相關學習材料均應使用繁體中文。

新北10校校訂課程獲肯定 AI結合在地文化打造特色學習

新北市教育局今天表揚10所校訂課程卓越學校，今年最大特色是將AI融入教學，結合在地文化、閱讀、永續及科技應用，讓學生從生活經驗出發探索學習。其中思賢、興仁、後埔及興穀國小獲頒「旗艦亮點學校」，碧華、板橋、平溪、麗園、光華及莒光國小則獲選「亮點學校」。

警大二技招生放榜 烏日警分局一次高中2人

今年中央警察大學二技考試競爭極為激烈，全國有277位警員報名，最終僅錄取30名，錄取率低至10%。台中市烏日警分局一舉高中兩人，分別是龍津派出所警員郭裴軒考上行政系和犁份派出所警員劉聖慈亦考上刑事系，警分局長謝博賢今前往貼紅榜單，並讚許他們能在外勤的高強度勤務下仍能克服挑戰為分局爭光，也為個人生涯更上層樓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。