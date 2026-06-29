AI重新形塑學科邊界 簡立峰：科系需轉型為「Ｘ＋AI」打造π型人才

教育部今天於台中中興大學舉行114學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議，行政院經濟發展委員會顧問簡立峰表示，AI正重新形塑學科的邊界，科系必須變成「X＋AI」。對此，科系的邊界正在模糊，未來人類都應成為具備「學術專業＋AI協作能力」雙核心的π型人才。

簡立峰於教務、校務經營聯席會議以「AI時代高等教育治理與人才培育策略」為題發表演說，他表示，AI是終其一生要運用的科技，AI可以24小時做研究，掌握的論文廣度、深度都比人類好，可以讀完十幾萬篇論文後並給予建議。

簡立峰說，AI發展已經從聊天，進階到推理、代理，AI最重要的是幫人類做研究，如製藥時間可能從十年縮減為兩年，縮短時間代表成本下降，同樣的時間也可以做更多事。未來2至3年如同「後工業時代」，傳統的產業用了新工具產生新產品，大量產生新產品、新消費，但在此之前，會看到傳統企業不再需要這麼多的人力。

由此談論教育，簡立峰說，人類不可替代的是「軟實力」跟「物理的能力」。專業知識按個按鍵AI就會給予，學生要學習「問問題」，藉此解決問題且直接學習，不要浪費AI具備24小時陪伴且如同愛因斯坦、牛頓的能力，學生則要再加強系統性架構的組織能力，以此建構知識。

簡立峰也指出，AI正重新塑造學科邊界，所有科系需變成「X＋AI」，大學要先鬆綁學位課程，如減少必修課的學分數，將學生的時間空出以學習AI或增加跨科系的微學程，如法學院增加資料科學 (Data Science) 學程，資訊科系增加人類溝通 (People Communication) 課程。

「所有科系的邊界都在模糊。」簡立峰也舉例，如法律運作是仰賴人類社會科學邏輯，如此應該讓法律系學習AI工具。對此，未來的人類將要成為「π型人才」，人才將具備雙核心：「學術專業＋AI協作能力」。

對此，AI也正重新塑造高等教育的價值。簡立峰說，大學學以致用的責任仍在，但AI帶來典範轉移，職場需要人機協作、需要reskill與upskill；大學仍要教導學生承擔責任、培養學生駕馭AI、具備適應力與人本價值；老師的角色，則是從知識講述者轉為「引導者」，未來老師的價值會更重要，在於不止傳遞知識，而是檢驗、驗收學生的成果。

但簡立峰也說，AI仍欠缺物理能力，缺乏真實世界的物理直覺、觸覺反饋及在非標準化環境下的應變。如此，科技大學等技職體系，在AI時代仍可建立不可替代的護城河，如護理師的物理能力最高，具備處理病人的判斷力、體力，技職體系具備高敏感、高接觸能力，AI在有限的未來仍學不會，此也是技職體系的優勢。