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THE世界大學永續影響力靜宜大學總排名躍升 SDG10並列全台第一

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學持續推動優質教育，鼓勵學生透過多元學習培養全球視野與實踐能力。圖／靜宜大學提供
靜宜大學持續推動優質教育，鼓勵學生透過多元學習培養全球視野與實踐能力。圖／靜宜大學提供

2026年「泰晤士高等教育」（THE）世界大學永續影響力排名日前公布，靜宜大學總排名躍升至全球201至300名。其中，SDG10「減少不平等」並列全台第1、SDG4「優質教育」並列全台第2、SDG11「永續城市與社區」全球第97、全台第8。

THE世界大學永續影響力排名以聯合國17項永續發展目標（SDGs）為評比核心。2026年共有來自116個國家（地區）、1646所大學參與評比，為全球最具代表性的高等教育永續評比之一，也是檢視大學推動永續發展的重要指標。

靜宜校長林思伶表示，靜宜秉持天主教全人教育精神，以聯合國永續發展目標（SDGs）為辦學核心，融合跨域學習、AI科技與國際視野，重視靈性陶成、社會責任及永續行動力。學校透過教育創新、研究發展、國際合作及社會實踐，持續提升教育品質與社會影響力，培育具備同理心、創造力及實踐力的新時代世界公民。

推動優質教育方面，靜宜大學持續推動參與式學習，鼓勵學生走出教室，透過海外見習、國際志工、專題實作及USR實踐等多元學習歷程，培養全球視野、社會責任與跨域實踐能力。永續不只是課堂知識，更成為學生親身參與、實踐與反思的重要學習歷程。

為落實教育平權，靜宜自2017年推動「1=3，一份愛、三份力量」助學輔導計畫，以「學習取代工讀」為理念，結合企業、教育部及校方資源，協助經濟不利學生安心就學。計畫至2025年已投入超過新台幣8400萬元，幫助超過萬名學生，落實教育機會均等。

由校友共同設立多項獎助學金，支持學生多元學習與成長。其中，「惜學還願天使基金」鼓勵學生努力向學、協助安心就學；「E.A.G.L.E.築夢基金」支持學生參與海外志工、交換學習及文化交流，拓展國際視野，培養全球移動力。

靜宜大學也積極實踐大學社會責任（USR），投入海線多元文化共融、原住民族部落、新住民關懷，近年並推動地方創生與國際服務，讓教育的力量走入地方、服務社會。未來將攜手師生及在地夥伴，以教育回應社會需求，促進地方發展與社會共好。

靜宜大學於2026年THE世界大學影響力排名表現亮眼，SDG10並列全台第一。圖／靜宜大學提供
靜宜大學於2026年THE世界大學影響力排名表現亮眼，SDG10並列全台第一。圖／靜宜大學提供

靜宜大學持續推動USR與地方創生，深化社會實踐，促進地方發展與社會共好。圖／靜宜大學提供
靜宜大學持續推動USR與地方創生，深化社會實踐，促進地方發展與社會共好。圖／靜宜大學提供

靜宜大學校友設立多項獎助學金，協助學生安心就學、拓展學習視野。圖／靜宜大學提供
靜宜大學校友設立多項獎助學金，協助學生安心就學、拓展學習視野。圖／靜宜大學提供

聯合國 靜宜大學

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