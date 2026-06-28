石碇小鎮嘉年華 華梵大學助茶農推女皇茶品牌

華梵大學攜手產官學團體舉辦石碇小鎮溪石茶會嘉年華，華梵大學還協助石碇茶農推出「石碇女皇茶」品牌，新北市農業局也計畫在石碇設立農創所，結合大學地方創生推動品牌行銷。

華梵大學今天發布新聞稿指出， 「2026石碇小鎮溪石茶會嘉年華」由華梵大學、新北市石碇區公所、石碇區農會與石碇茶業文化協會聯合主辦，石碇觀光發展協會、文山社區大學等民間團體共同承辦，產官學團體攜手推動地方創生。

石碇小鎮溪石茶會嘉年華也邀請國小學童與大學師生於石碇老街跨時空走秀演出，並舉辦「石碇女皇茶」品牌與「淡蘭沙龍」揭牌儀式，對外宣告華梵大學協助石碇茶農推出「石碇女皇茶」品牌，展現石碇作為淡蘭古道樞紐與茶路核心的文化底蘊。

新北市農業局副局長劉淑芬表示，近年農業局積極推廣農業品牌行銷，石碇是全國重要的茶產地，孕育出許多冠軍茶，華梵大學願意協助農民建立與行銷石碇的茶品牌，值得肯定，未來農業局計畫在石碇設立農創所，結合大學地方創生推動品牌行銷，提升石碇的觀光與經濟發展。

華梵大學校長李天任提到，華梵大學開設文化旅創與地方創生系列課程，讓空間設計、產品設計、攝影VR、美術文創、佛教藝術等不同專業的師生與地方深度對話，催生出這場跨界茶會嘉年華，現在華梵更開辦教育部30+課程，歡迎30歲以上民眾報名，為在地文化經濟共謀良策。

新北市石碇國小校長許慈芬與和平國小校長黃家裕感謝華梵大學大手攜小手，帶領石碇的下一代用自己的方式接住土地的文化火種，當越來越多石碇人用自己的方式講述家鄉的故事，品牌文化就會一代一代燦爛下去。