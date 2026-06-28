國立大專修古蹟 最高每案補助5千萬
本報日前報導，台大依法登錄的古蹟、歷史建築及紀念建築高達八十三處，若要比照臺靜農故居修繕規格，需一二○億元，恐排擠校務經營。對此，教育部公告「補助國立專科以上學校改善老舊校舍作業要點」，補助學校文資修復再利用，每案最高五千萬元。
台大總務長廖文正表示，目前台大準備好的修繕菜單就有六件，修繕校史館一項約莫就要三點五億元，若能順利獲得補助，肯定不無小補。
教育部規定需一案一案提報，各校同時執行最多兩案。廖文正說，每間學校文資量體、狀況不同，以台大為例，依法登錄文資超過七十處，要全面做好修繕維護還是很困難，建議也許能根據學校量體、狀況調整，給予更多彈性，甚至建立文資修繕維護的考評，若學校能落實，進而可給予更多的協助。
教育部以特別預算規畫五年七十五億，支援大專校院補助老舊校舍進行耐震補強、結構損壞及文化資產修繕經費，補助每案最高五千萬，教學研究建築補助上限為計畫總工程經費五成，另可審酌評估是否提高至七成；古蹟、歷史建築、具文化資產價值建物，補助上限則為整修學校自籌經費五成。
補助項目包括領有使用執照起，逾四十年的教學研究建築，且屋頂防水隔熱層或外牆嚴重毀損，經結構評估後需耐震補強或結構損毀的教學研究建築，或是依法登錄為古蹟、歷史建築或具文化資產價值建物辦理修復及再利用工程。
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