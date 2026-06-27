西方教育哲學融合陽明學第一人 台大文學院以「林茂生」命名會議室
國立台灣大學文學院日前為「林茂生紀念會議室」揭牌，教授林茂生為台灣第一位公費留美學生、第二位哲學博士，其將西方教育哲學融合東方陽明學，但於228事件中受難。台大文學院學生會強調，揭牌並非終點，而是留存姓名，待後人踏入該空間時仍能探問背後的歷史故事。
文學院院長鄭毓瑜致詞時表示，林茂生的形體會消失，精神卻是永恆。為感念其心志與奉獻，文學院特別透過院務會議決議，將會議室命名為林茂生紀念會議室。
哲學系主任林明照則表示，林茂生不僅是台灣哲學的播種者，更是融合西方教育哲學與東方陽明學的開拓者。他指出，該紀念空間具有三重意義，一是緬懷文學院過往的人文與哲學精神；二是惕勵當前院務發展，即便面對困難仍應秉持理念前行；三是結合台灣本土哲學與人文資源，思考未來如何將此精神推廣至台灣社會乃至國際。
林茂生之女林詠梅現居美國，由歷史系教育周婉窈代讀致詞。她於信中回憶，父親在文學院任職時，常於下課後前來辦公室陪伴，那段時光是生命中不可磨滅的記憶。對文學院師生歷經多年努力完成此紀念空間表示由衷感謝，並期盼此空間能讓後世了解228事件歷史與林茂生的精神。
林茂生畢業於東京帝國大學，後赴美就讀哥倫比亞大學，主修教育哲學，戰後受台大時任校長羅宗洛邀請，獲聘為台大教授，負責接收台北帝國大學文政學部，並以校務委員身分主掌文學院院務。
林茂生也創辦《民報》針砭時事，多次發表社論批評行政長官公署施政，為人民發聲，但其於1947年3月11日遭特務帶走，此後失蹤至今，2025年6月，由台北地方法院正式宣告死亡。
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