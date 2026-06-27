修繕古蹟最多獲教育部5千萬補助 台大：盼方案更有彈性
大專校院修繕校內古蹟、文化資產所費不貲，教育部公告「補助國立專科以上學校改善老舊校舍作業要點」，補助學校古蹟、歷史建物與具文化資產價值的建物修復再利用，每案最高補助5000萬。台大肯定教育部方案，但也指出，每校量體或需求都不同，也許計畫能更視學校個別狀況，因地制宜。
國內歷史悠久的大專校院校園多有建物列為古蹟、歷史建物或文化資產，如成大校內市定古蹟包括小東門段殘蹟、原台南高等工業學校校舍等；台大則擁有早期台北帝國大學建築群與周邊宿舍，校園文資數量居全台之冠。
教育部以特別預算規劃五年75億，支援大專校院補助老舊校舍進行耐震補強、結構損壞及文化資產修繕經費，以減輕學校財務負擔。補助每案最高5000萬，教學研究建築補助比率上限為計畫總工程經費五成，但教育部可另外審酌，評估是否提高至七成；古蹟、歷史建物、具文化資產價值建物，補助上限為整修學校自籌經費的五成。
台大總務長廖文正表示，台大近年跟北市文化局、文化部合作，校內幾件修繕案都有獲得兩個單位的協助，教育部也由特別預算中提出75億，台大肯定教育部方案。
廖文正說明，目前台大手邊準備好的修繕「菜單」就有6件文資，修繕校史館一項約莫就要3.5億，若能順利取得最高修繕補助5000萬肯定是不無小補，但也要說明，每間學校的文資量體、狀況都不一樣。
教育部規定需一案一案提報，各校同時執行案件最多兩件。廖文正指出，以台大為例，依法登錄的文資就超過70處，要全面做好修繕維護還是很困難。對此，也建議計畫也許能根據學校量體、狀況調整，給予更多彈性；甚至建立一個文資修繕維護的考評，若學校能落實，進而可給予更多的協助。
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