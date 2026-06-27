中興、清華攜手 研發太空望遠鏡

國立中興大學與清華大學等台日十三個產學研單位合作研發的立方衛星太空望遠鏡「VERTECS」，六月十二日搭日本H三運載火箭六號成功升空，未來將以高精度觀測宇宙可見光背景輻射，尋找困擾天文學界多年的「超額光」來源，為解開宇宙演化之謎提供重要觀測證據。

中興大學表示，這項計畫由教育部整合推動、成功大學教授林建宏主持，結合興大、清大、日本九州工業大學、九州大學等十三個產學研單位，共同推動三項立方衛星科學任務，研發立方衛星太空望遠鏡「VERTECS」。其中，數據接收系統及後續數據處理、校正系統皆由台灣團隊自主研發。

興大指出，由於地球大氣本身亮度遠高於宇宙可見光背景輻射，若要進行高精度量測，必須透過太空望遠鏡執行觀測，以排除大氣干擾。VERTECS未來一年將觀測宇宙可見光背景輻射，釐清長期困擾天文學界的「超額光」來源。

中興大學、清華大學與日本九州工業大學、九州大學共同合作，研發出立方衛星太空望遠鏡，搭乘日本火箭成功升空，將觀測宇宙背景輻射，為宇宙演化過程提供關鍵證據。 圖／國立中興大學提供

宇宙可見光背景輻射是來自宇宙中所有星系、恆星及其他天體累積形成的微弱光線，但至今仍無法解釋其中亮度遠超過已知銀河總光量的「超額光」來源，這也是現代天文學的重要謎題之一。此次觀測成果可望提供更多資料，協助科學家了解星系形成及宇宙演化歷程。

興大校長詹富智表示，計畫除推動太空科學研究，更重要的是提供師生參與國際太空任務的機會，累積科研與跨國合作經驗。計畫主持人、興大物理系副教授橋本哲也及清華大學教授後藤友嗣表示，VERTECS不僅有助探索宇宙演化，也展現台灣太空科研與人才培育成果，為台灣學界參與國際太空科學任務寫下重要里程碑。

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