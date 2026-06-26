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台灣自主研發宇宙觀測系統登太空 創太空任務里程碑

中央社／ 台中26日電

國立中興大學清華大學研究團隊參與開發的立方衛星太空望遠鏡「VERTECS」，12日搭乘日本H3運載火箭6號機發射升空。其中，數據接收等多個系統由台灣團隊自主研發，是台灣學界參與國際太空任務的重要里程碑。

此次任務由日本九州工業大學（Kyutech）主導，結合日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）及台日13個產學研單位共同合作。本次發射象徵台日太空科技合作邁向新階段，更是教育部UAAT-KOOU計畫「太空科技探索與資料科學應用」推動成果的重要展現。

中興大學今天召開成果發表會，由校長詹富智主持，中興大學宋振銘研發長、教育部高教司副司長曾新元等人出席。

詹富智指出，此次任務中的數據接收、資料處理與校正系統均採用台灣團隊自主研發技術，展現在太空資料科學領域的研發實力。

發表會提到，科學界長期發現，在宇宙背景輻射中存在亮度遠超過已知銀河總光量的「超額光（ExcessLight）」，其來源迄今無法解釋，為現代天文學的未解之謎之一。因地球大氣層本身亮度遠高於微弱的宇宙背景輻射，若要進行高精度觀測，必須透過太空望遠鏡執行任務。

VERTECS擁有36平方度的大視野範圍，未來一年將在可見光波段進行全球最高精度的宇宙背景輻射觀測，期待為解開宇宙演化與背景光起源提供關鍵證據。

中興大學物理學系副教授、計畫主持人橋本哲也指出，可見光在地球上因受到很多光害阻礙，因此觀測很困難，所以必須發射衛星到太空觀測。而小衛星的資料傳輸量龐大，接受到的資料會有部分缺失，透過此軟體辨識後，可讓衛星重新傳輸資料。

研究成員、興大學生莊哲豪表示，中興、清大團隊耗時半年開發，此系統可重建影像、識別缺失並快速處理影像，精準度比現有軟體更高。

共同主持人、清華大學教授後藤友嗣表示，「VERTECS」將以全球最高精度觀測宇宙背景輻射，這是理解神秘「河外背景光（EBL）」來源的重要第一步，有助於人類更深入認識宇宙的形成與演化。

成功大學林建宏教授指出，低軌道衛星須以每秒7公里的速度才能運行，拍到的都是星軌以及訊號收集的許多背景光，必須扣除這些資訊；若無此軟體修正，則無法取得可用資訊。

「VERTECS」成功升空後，研究團隊將進行衛星功能驗證與初步觀測，預計未來一年持續蒐集宇宙背景輻射資料，朝解開宇宙「超額光」起源之謎邁進。

太空 中興大學 清華大學

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