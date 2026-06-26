台灣研發衛星望遠鏡航向太空！中興、清華大學合作 探尋宇宙演化之謎

國立中興大學與國立清華大學共同研發的「立方衛星太空望遠鏡」，6月12日搭乘日本最新火箭成功升空，締造台灣學界里程碑。興大指出，望遠鏡的任務是要觀測宇宙背景輻射，希望能找到「超額光」的來源，為解開宇宙演化之謎提供關鍵證據。

興大表示，科學界一直以來，無法解釋宇宙背景輻射中存在亮度遠超銀河總光量的「超額光」來源，這是現代天文學重要謎題之一；地球大氣層本身亮度遠高於宇宙背景輻射，如果要精密觀測，必須透過太空望遠鏡在太空中執行。

在教育部整合下，由成功大學教授林建宏主持，結合興大、清大、日本九州工業大學與九州大學等單位，共同推動3項立方衛星科學任務，成功研發出立方衛星太空望遠鏡「VERTECS」，其中的數據接收系統、後續數據處理與校正系統，都是台灣團隊自主研發的軟體。

興大表示，VERTECS今年6月12日搭乘日本最新型H3運載火箭6號，成功發射升空，未來一整年將在可見光波段，以全球最高精度觀測宇宙背景輻射，探尋超額光的來源，為宇宙演化提供關鍵證據；這次任務由台日13個產學研單位共同合作，也是台灣學界參與國際太空科學任務的里程碑。

興大校長詹富智表示，這項計畫最重要的意義是提供師生參與國際太空任務的機會，累積科研與合作經驗。2名計畫主持人興大物理系副教授橋本哲也與清大教授後藤友嗣表示，本計畫有助人類深入認識宇宙演化，更是台灣太空人才培育的重要成果。

本次計畫由教育部整合，結合興大、清大、日本九州工業大學與九州大學等單位，研發出立方衛星太空望遠鏡，後續任務則由台日13個產學研單位共同合作。圖／國立中興大學提供