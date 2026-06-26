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醫學AI吸美名校生來台 長庚校長湯明哲：台灣成新樞紐

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
長庚大學4年前推出「醫學預科暑期課程」時，吸引美加地區都名校學生來台學習。圖／長庚大學提供
長庚大學4年前推出「醫學預科暑期課程」時，吸引美加地區都名校學生來台學習。圖／長庚大學提供

AI世代來臨，台灣醫學與AI智慧醫療發展受世界矚目。長庚大學校長湯明哲透露，近年愈來愈多來自北美頂尖大學的學生，選擇跨海來台學習醫學，今年暑假有25名美加名校學生來長庚學習，接觸台灣完善的醫療體系與臨床教育環境，也代表台灣的醫學與AI人工智慧醫療優勢獨步全球，已成為培養一流國際醫學人才的重要基地。 

湯明哲指出，台灣醫療立足於健保優勢，現在更接軌「醫療人工智慧AI」新浪潮，擁有全球少見兼具高品質、可近性與高效率的醫療與醫學教育體系。過去多是亞洲學生前往美國接受醫學教育，如今人才流動的方向正悄悄改變。

長庚大學4年前首次推出「醫學預科暑期課程」時，原本用意在提供海外學生認識台灣醫學教育與醫療體系的平台，未料課程推出後獲得熱烈回響，學生來源也從北美西岸逐步擴充至全美各地及加拿大，顯見台灣的醫療品質與醫學教育實力，已逐漸獲得國際高度認可。 

湯明哲進一步說明，台灣AI實力獨步全球，長庚大學醫學系前瞻性地將AI科技與臨床結合，在臨床教學、病人照護、醫學研究與智慧醫療、AI 醫療等課程發展上，均具國際頂尖優勢。因此，校方將「醫療人工智慧AI」納入核心特色專題，成為最吸引學生的課程之一。這不僅讓這群北美的優秀學生在進入醫學院前，能提前建立醫學基礎概念，掌握未來由AI驅動的智慧醫療浪潮。 

湯明哲表示，今年暑假共25名來自美國及加拿大知名大學的學生抵台，參與長庚大學第四屆醫學預科暑期課程。這些學生不乏來自世界知名學府，包括康乃爾大學、加州大學洛杉磯分校、加州大學柏克萊分校、加州大學聖地牙哥分校、英屬哥倫比亞大學、美國西北大學等。

湯明哲說，這些學生目前大多在北美的大學就讀，並已選修生物、化學、生物醫學等醫學預科（Pre-med）相關課程，未來將申請北美醫學院，攻讀學士後醫學教育。 

課程主任張玉喆說明，醫學預科課程專為北美有志申請醫學院的學生設計，內容不僅涵蓋基礎醫學，還規畫「臨床隨行」課程，讓學生進入長庚大學臨床技能中心接受模擬醫學訓練，包括腹腔鏡縫合、石膏固定及臨床情境模擬等實作課程，透過高擬真設備與專業教師指導，課程也安排學生前往林口長庚醫院進行臨床見習。 

湯明哲透露，來自康乃爾大學的學生指出過去對台灣的認識主要來自科技產業與半導體發展，實際來到台灣後，才發現台灣的醫療與智慧科技體系同樣令人驚豔。無論是醫院設備、醫護團隊專業度或病人照護流程，都展現高度效率與人本精神，讓他對未來投入醫學領域有更深刻的理解。

湯明哲強調，當康乃爾、UCLA、紐約大學等世界頂尖大學的學生，願意跨海來台接受醫學教育與訓練，這不僅是台灣推動國際教育的重要成果，更象徵台灣正逐步成為全球醫學人才交流與教育的新樞紐。展望未來，台灣將有機會在全球醫學教育版圖中，扮演更為關鍵的角色。

近年來，愈來愈多來自北美頂尖大學的學生，選擇跨海來台學習醫學。圖／長庚大學提供
近年來，愈來愈多來自北美頂尖大學的學生，選擇跨海來台學習醫學。圖／長庚大學提供

長庚大學校長湯明哲指出，台灣醫療立足於健保優勢，現在更接軌「醫療人工智慧AI」新浪潮，擁有全球少見兼具高品質、可近性與高效率的醫療與醫學教育體系。圖／長庚大學提供
長庚大學校長湯明哲指出，台灣醫療立足於健保優勢，現在更接軌「醫療人工智慧AI」新浪潮，擁有全球少見兼具高品質、可近性與高效率的醫療與醫學教育體系。圖／長庚大學提供

長庚 長庚大學 人工智慧

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