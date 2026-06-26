清大第11代方程式賽車亮相 無人駕駛系統辨識距離提升近7成

國立清華大學學生賽車團隊「清大賽車工廠」昨天發表第11代方程式賽車TH11。新車升級無人駕駛系統，視野辨識距離從15公尺提升至25公尺，較前代提升約67%；並首度將「拓撲最佳化分析」導入碳纖維單體殼與自製零件研發，成功使車架重量降至24公斤。

清大賽車工廠去年第10代賽車THX重返歐洲，在捷克賽商業報告（Business Plan Presentation）項目拿下第二名，並於德國賽8字繞環項目以單圈4.808秒成績，83支隊伍中名列第12名，刷新團隊歐洲賽最佳紀錄。團隊今年將於8月挑戰德國賽與波蘭賽。

隊長廖奕勛表示，歐洲賽場經驗讓團隊體認到，賽車競爭力來自全車系統穩定整合，而非單一零件性能，因此將穩定度列為新車研發核心。設計不再只靠經驗判斷，改以軟體模擬輔助，在實車測試前先驗證設計、減少除錯時間；製造階段則加強製程穩定度與跨組系統整合，希望車輛能順利完成所有動態項目。

TH11的研發重點側重無人駕駛系統，團隊強化無人車「識路能力」，將辨識距離從15公尺延伸至25公尺，並開發深度學習模型，能依當下車速與轉向角度預判下一步的動態反應，降低失控漂移風險。團隊形容，此就像無人車內建了一位隱形車手，具備駕駛者的路感，能更精準控制車輛依預期路線行駛。

廖奕勛也說，TH11首度導入「拓撲最佳化分析（Topology Optimization）」技術，由數位建模模擬車體受力路徑，減少多餘材料、保留真正受力的支撐結構，車架重量降至24公斤，較前代減重15.8%。

另外，TH11本次也採用與瑪吉斯輪胎合作開發的學生方程式專用胎，是最早開始使用客製化尺寸的學生車隊；團隊也改善了動力與電系穩定度，動力組長蔣承晏說明，TH11減速機行星架今年透過更有效的材料分布方式，將抗變形能力提升60%、減重20%，改良後的空間配置有助減少特製工具需求，能在賽場上更快完成拆裝。

車手、車輛動態組長楊昕華則分享，因歐洲賽事常因車檢或突發狀況延後，車手必須在高溫、脫水與等待壓力下管理體能與補給，今年車手訓練重點將是「隨時保持可開車的狀態」。

學生方程式賽車是全球具代表性的學生工程競賽，要求學生自行設計、製作、測試賽車並親自完賽，考驗各項動態表現以及成本控制、商業價值與專案管理能力。清大賽車工廠有82名成員，背景橫跨動機、電機、資工、工工、運科與外語等系所，由動機系教授林昭安、榮譽退休教授王培仁共同指導。

清大賽車工廠TH11首度導入拓撲最佳化分析，應用於碳纖維單體殼設計，車架重量較前代減重15.8%。圖／清大提供

清大賽車工廠第11代方程式賽車TH11亮相，於發表會現場進行動態演示。圖／清大提供

清大賽車工廠由82位跨系所學生組成，第11代方程式賽車TH11今年8月將挑戰德國賽（FSG）與波蘭賽（FSP）。圖／清大提供