世界大學排名落後…台灣為何成半導體核心？學者曝2大教育特性創造優勢

近日公布2027年QS世界大學排名，國立台灣大學全球排名第63名，創歷史新高。不過身為半導體之國的台灣，大多數頂尖理工名校排名落在百名外引發討論。

《BBC中文網》報導，世界大學排名機制多以高引用率的研究、高度國際化等為指標，有利於英語化程度高、具有頂尖師資的亞洲金融中心城市。中山大學國際長李明軒教授表示，台灣學者容易因經費限制選擇走「安全路」，因此台灣的大學中很難出現頂尖研究，從而影響排名計分，但台灣教育系統培養出來的人才很扎實，世界排名沒有衡量到這方面相當可惜。

倫敦大學社會學博士彭銘得分析，除了受地緣政治影響，世界大學排名也包含諾貝爾獎數量，諾貝爾獎需要鉅額的長期投資和新觀念突破，並非台灣教育重點，台灣的大學以培養本土人才和產業應用為主，例如工程師或醫療人才，都對社會貢獻很大。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元在臉書直言，說出「台灣大學排名落後卻能培育出超強半導體工程師」的人，根本就不懂台灣教育體制。他舉出台灣教育2大特性，第一，台灣很強調「產學合作」，但產學合作不見得可以發出學術影響力高的文章；第二，想要在電機電子科系存活，大學教授深知「基本功」的重要性，因此台灣學校很強調基本功，但課程規畫也不會反映在大學排名中。

網友也認為，所謂的「好學校」只能代表在升學階段中學習能力較好，與畢業後的成就無關，「那是綜合排名落後，但是單純就電資理工而言，台灣是相當領先的」、「應該改革的是世界的教育評比制度，或許這些評比制度根本不需要存在」、「大學排名測量測量不到這些東西，德黑蘭大學排名360左右，但是伊朗的頂尖工程師、科學家一大堆」。