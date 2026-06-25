成大宿舍凌晨3點火警驚魂竟是誤報 成大：探測器受潮已換新品
國立成功大學學生宿舍近期頻傳火災警報器異常作動，引發學生關注。有學生指出，宿舍時常響起火警警報，大批學生深夜或清晨緊急疏散至戶外，事後卻未發現火災，疑似設備異常或感知器誤動作所致，也讓學生擔憂產生「狼來了」效應。
學生在網路發文直指，凌晨3點遭火警警報驚醒，被迫下樓避難。照片中可見大批住宿生穿著睡衣聚集宿舍外。不少網友留言抱怨「半夜被叫起來，現在還要考試」、「凌晨3點用火警警報叫全體學生起床重睡」，也有人直言「光二舍火警真不用跑」，部分學生已對警報真實性產生懷疑。
成大說明，今天凌晨3時許光二舍火警差動式探測器作動，經檢測發現探測器因受潮導致警報線路觸發，目前已更換新品；校方也寄信通知住宿生警報發生原因，並提醒避免讓冷氣出風口直吹天花板，若室內濕度過高可開啟除濕功能，以降低設備受潮機率。
台南市消防局則指出，火警警報誤動作常與粉塵、水氣、蒸氣或施工等環境因素有關，設備老化、保養不足也可能增加發生機率；警報誤響除影響民眾作息、造成緊張不安外，也可能增加消防人車出勤負擔；若頻繁發生，更可能降低民眾對警報的警覺性，影響實際災害應變。
消防局呼籲，各場所管理單位應落實消防設備定期檢修與維護，並留意環境變化對設備的影響；民眾聽聞火警警報時，仍應保持警覺並依避難動線疏散，切勿自行判斷警報真假，以免延誤逃生時機。
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