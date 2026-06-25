十年合作再升級 中華大學攜手APIEM拓展國際視野培育人才

中華大學持續深化國際交流版圖，近日迎來亞太會展協會（APIEM）主席David Hind再度蒞校，不僅規畫系列專題講座與實務工作坊，也拜會校長劉維琪，針對國際教育合作與人才培育深入對談。這次交流展現學校完整的國際鏈結與豐富教學資源，同時突顯EMI雙語教育推動成果，為學生打造更具全球競爭力的學習環境。

David Hind表示，APIEM長期致力於建構亞太地區觀光與會展教育合作平台，目前已串聯多國學術與產業資源，透過國際論壇、專業認證及人才培育計畫，促進教育與產業無縫接軌。他肯定中華大學在國際會展教育與雙語教學上的積極投入與具體成果，並期許雙方未來持續攜手合作，開拓更多元的國際學習機會，拓展學生全球視野。

訪問期間，David Hind也拜會中華大學校長劉維琪，雙方就高等教育國際化趨勢、EMI雙語課程發展及未來合作方向進行交流。劉維琪高度肯定APIEM十年來對學校的支持與協助，並感謝David Hind主席在推動會展教育及國際連結上的貢獻。雙方互動熱絡，不僅深化合作關係，也見證跨國教育夥伴間長期累積的情誼。

觀光學院院長張馨文表示，與David Hind主席合作已逾十年，APIEM已成為學院最重要的國際夥伴之一，無論在課程設計、專業認證或師生交流方面，皆提供關鍵協助。觀光學院更於2016年獲頒「International Centre of Excellence」認證，顯示教學品質已達國際標準；透過EMI雙語課程與跨國合作模式，成功吸引來自各國學生來台就讀，逐步建構多元且國際化的學習場域。

此外，David Hind主席此行也為觀光學院及全校學生帶來多場專題講座，內容涵蓋國際會展產業趨勢、人工智慧於活動管理的應用，以及英國高等教育中問題導向學習模式等議題，協助學生從全球觀點掌握產業發展脈動。他亦以榮譽講座教授身分長期投入教學與交流，強化學生跨域能力與國際競爭實力。

中華大學指出，未來將持續整合APIEM全球網絡與校內多元教學資源，推動更深入的國際合作與學術交流，致力培養具備國際視野、創新思維與永續理念的專業人才。透過多元交流與實務學習機會，協助學生在校期間拓展世界格局，穩健邁向國際舞台。