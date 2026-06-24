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THE世界大學永續影響力評等　台大登全球第10創歷史最佳紀錄

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長陳文章代表台灣參與THE「2026 年全球永續發展高峰會」，並發表大會專題演說。圖／台大提供
台大校長陳文章代表台灣參與THE「2026 年全球永續發展高峰會」，並發表大會專題演說。圖／台大提供

泰晤士高等教育（THE）今公布2026世界大學永續影響力評等，國立台灣大學榮登全球第10名，較去年14名進步4名，寫下台大歷年最佳紀錄，也創下台灣高教在此評比中的歷史新高。THE官方也於峰會頒發卓越成就證書，肯定台大在實踐聯合國永續發展目標（SDGs）上的全球影響力。

台大表示，今年共有4項SDGs單項指標衝進全球前10名，也是此次全球總排名躍進的關鍵。包括SDG 2消除飢餓，榮獲全球第3名；SDG 3健康與福祉，榮獲全球第4名； SDG 9工業化、創新及基礎建設，則榮獲全球第9名；SDG 14保育海洋生態，榮獲全球第10名。

另外，「2026 年全球永續發展高峰會」移師印尼雅加達舉辦，吸引全球超過100個國家、逾5000位產、官、學、研各界代表齊聚，台大校長陳文章受邀出席代表台灣參與綬證儀式，並以《攜手同行：大學卓越的真正衡量標準》（Acting Together: The true measure of university excellence）為題發表專題演說。

陳文章表示，AI時代，知識的取得變得非常容易，人類無可取代的價值正是在於「共情、創造力、社會責任與利他精神」等。台大永續三大實踐行動包括將永續研究轉化為系統與解決方案，如積極將學術能量轉化為造福社會的實質方案，台大團隊耗時15年研發「AADC 基因治療」，為目前全球唯一核准的AADC缺乏症治療方法。

再者，陳文章也說，盼讓永續融入日常校園生活，校方承諾以2020年為基準年，於2028年百歲校慶達成50%碳中和，並於2048年實現100%全面碳中和，校內不僅全面推動智慧電表與綠能覆蓋，每年更開設超過4000門永續相關課程；最後則是跨越校園圍牆與社會共榮，台大推動「潔淨廟宇」及「綠色社會處方箋」專案，同時推動「國際NGO人才學校」，攜手逾120家企業與組織提供僑外生實習機會。

陳文章也表示，在台大即將邁入100週年校慶之際，正積極推動「Vision 2045 財務永續計畫」，預計打造千億元的永續基金，全面支持智慧校園基礎建設、拔尖人才與前瞻研究。

台大 永續 台灣大學

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