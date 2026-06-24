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THE世界大學影響力排名 中山醫大SDG3挺進全球23名

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中山醫學大學於2026年THE世界大學影響力排名SDG3「良好健康與福祉」獲全球第23名、台灣第5名佳績。圖／中山醫大提供
中山醫學大學於2026年THE世界大學影響力排名SDG3「良好健康與福祉」獲全球第23名、台灣第5名佳績。圖／中山醫大提供

英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）今公布2026年世界大學影響力排名（Impact Rankings），中山醫學大學在「SDG3良好健康與福祉」項目中排名全球第23名、台灣第5名，不僅躋身世界前25強，也名列全台醫學大學第3名。

中山醫大校長黃建寧表示，SDG3排名躍升至全球第23名，與學校長期投入健康促進、醫療服務及社會參與密切相關。中山醫大結合附設醫院資源，持續推動偏鄉醫療、失智照護、國際義診及社區健康促進工作，並透過預防醫學與健康教育，將醫療專業延伸至校園之外，回應民眾健康需求。

中山醫大近年也持續發展智慧醫療，將人工智慧（AI）與大數據技術導入臨床照護及醫療管理。今年更首度參與台北國際電腦展（COMPUTEX），展示與產業合作開發的智慧送藥機器人，以及自主研發的「智藥雲立方」藥品管理系統，透過高效率的人機協作模式，以科技承接高頻率傳送任務，除了展現醫療與科技結合的應用成果，更減輕臨床醫護負擔。

在校園治理與環境永續方面，多項指標名列全台前十。中山醫大近年推動性別友善校園、多元共融環境及性別平等教育，在「SDG5 性別平等」排名台灣第4名、全球201至300名；同時持續推動綠色校園建設、節能減碳與水資源管理，「SDG6 淨水與衛生」排名台灣第3名、全球101至200名。此外，「SDG17 夥伴關係」排名台灣第9名、全球201至300名，也反映該校近年在國際合作、人才交流與跨國研究上的持續投入受到肯定。

中山醫大副校長兼永續發展推動中心主任張育超表示，中山醫大已連續多年發布永續報告書，公開揭露環境（E）、社會（S）及治理（G）推動成果。面對高齡化社會、健康平權及氣候變遷等挑戰，學校將持續結合教學、研究與醫療資源，推動健康照護、環境永續與社會參與相關工作。

中山醫學大學

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