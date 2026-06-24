世界大學永續影響力評等 台大晉升第10創最佳紀錄

泰晤士高等教育（THE）公布2026世界大學永續影響力評等，台灣大學榮登全球第10名，比去年（14名）進步4名，不僅是台大歷年最佳紀錄，也創下台灣高教在此評比中的歷史新高。

台灣大學今天發布新聞稿指出，英國「泰晤士高等教育」今天在印尼雅加達舉辦「2026年全球永續發展高峰會」，公布最新「THE永續影響力評等」。THE官方於現場頒發卓越成就證書給代表台大出席的校長陳文章，肯定台大在實踐聯合國永續發展目標（SDGs）上的全球影響力。

台大此次整體排名全球第10，比去年（14名）進步4名，共有4項指標衝進全球前10名，例如「消除飢餓」指標獲全球第3名、「健康與福祉」指標獲全球第4名，成為總排名躍進的關鍵。

陳文章受邀發表專題演說，向國際高教界介紹台大在永續治理、學術創新及社會利他上的豐碩成就，並強調在AI時代，知識的取得變得非常容易，人類無可取代的價值正是在於「共情、創造力、社會責任與利他精神」。

陳文章向與會者分享台大落實永續的核心面向與3大實踐行動，包括將永續研究轉化為系統與解決方案、讓永續融入校園生活，以及跨越校園圍牆與社會共榮。例如，校內全面推動智慧電表與綠能覆蓋，每年開設超過4000門永續相關課程；台大今年也以「潔淨廟宇」及「綠色社會處方箋」專案，榮獲「遠見雜誌」USR大學社會責任獎雙項首獎。

陳文章最後提到，台大作為台灣高教領頭羊，背負強大的社會責任，不能只是獨善其身，更要帶動產業與社會共同進步；在台大即將邁入百年校慶之際，校方正積極推動「Vision 2045 財務永續計畫」，預計打造千億元永續基金，全面支持智慧校園基礎建設、拔尖人才與前瞻研究。