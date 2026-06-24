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THE世界大學永續影響力評級 台師大、元智大學排名大躍進

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
THE公布永續影響力評級，台師大與元智大學評分大幅提升，圖為台師大校門。本報資料照片
THE公布永續影響力評級，台師大與元智大學評分大幅提升，圖為台師大校門。本報資料照片

2026年《泰晤士高等教育》（Times Higher Education, THE）世界大學影響力排名（Sustainability Impact Ratings）6月24日公布，國立台灣師範大學與元智大學排名皆由301至400名躍升至全球101至200名，均創學校歷年最佳成績。

本次THE排名全球共1603所大學參與評比，台師大於17項聯合國永續發展目標（SDGs）中，共有11項指標排名較去年提升，其中有3項指標名列全球前100名。

台師大表示，其中SDG11「永續城市與社區」表現最為亮眼，名列全球第43名。台師大深耕藝術文化、文化保存與社區參與，透過藝術展演、文化推廣、地方創生及跨域合作，積極促進文化永續與城鄉發展，成果獲國際肯定。SDG7「可負擔的潔淨能源」排名亦進入全球前百，排名71名；SDG16「和平、正義與健全制度」同樣躋身全球前百。

另外，台師大也指出，今年的最高分的三項指標為SDG11「永續城市與社區」、SDG15「陸域生命」及SDG16「和平、正義與健全制度」，顯示學校在環境保育、永續治理與社會參與等面向均具備深厚基礎。

台師大校長宋曜廷表示，未來持續以聯合國永續發展目標為核心，深化永續治理、精進教學研究、強化跨域合作與社會參與，攜手政府、產業及社會各界共同推動永續發展，持續提升國際影響力。

另外，元智大學也表示，今年整體排名躍升至全球101–200名，並列全國第五，展現近年推動永續校務、SDGs教育研究與產學實踐的扎實成果。

元智大學說，近年結合工程科技、AI應用、永續治理與產學合作能量，推動從校園到產業的永續轉型。學校持續深化SDG融入課程、研究與校務治理，並與Microsoft、Google、Amazon Web Services等國際科技企業，以及台積電、台達電等合作，培育AI、雲端、智慧製造與數位轉型人才。

元智大學校長廖慶榮表示，永續不只是校園節能減碳，也是大學面向未來的教育責任與社會承諾。元智將持續以AI、半導體、智慧製造與國際化為核心特色，深化教育、研究、產學合作與校務治理的永續布局，培育兼具專業能力與永續素養的人才。

台師大 元智大學

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