THE世界大學永續影響力評級 台師大、元智排名躍升

泰晤士高等教育（THE）公布2026世界大學永續影響力評級，台灣師範大學、元智大學排名皆由301至400名大幅躍升至全球101至200名，創學校歷年最佳成績。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，此次全球逾1600所大學參與評比，台師大整體排名由去年的301至400名躍升至全球101至200名，在17項聯合國永續發展目標（SDGs）中，有11項指標排名較去年提升，其中3項指標名列全球前100名，展現學校在不同面向的特色與影響力。

台師大此次在「永續城市與社區」指標名列全球第43名，表現最佳；其次為「可負擔的潔淨能源」排名71名，展現學校近年持續深化永續治理、教學創新與社會實踐的成果。

台師大校長宋曜廷表示，未來將持續以聯合國永續發展目標為核心，深化永續治理、精進教學研究、強化跨域合作與社會參與，攜手政府、產業及社會各界共同推動永續發展，朝兼具教育使命、社會責任與全球競爭力的永續大學邁進。

元智大學新聞稿指出，元智大學此次整體排名大幅躍升至全球101至200名，創校史最佳成績，展現近年推動永續校務、SDGs教育研究與產學實踐的成果。

元智大學結合工程科技、AI應用、永續治理與產學能量，推動校園到產業的永續轉型，持續深化SDG融入課程、研究與校務治理，並與國際科技企業和半導體、製造業夥伴合作，培育AI、雲端、智慧製造與數位轉型人才，同時協助遠東新世紀推動智慧製造，擴大產學永續影響力。

元智大學校長廖慶榮提到，元智此次排名大躍升，代表國際社群對元智永續發展成果的肯定，永續不只是校園節能減碳，更是大學的教育責任與社會承諾，未來將以AI、半導體、智慧製造與國際化為核心特色，培育兼具專業能力與永續素養的人才。