東海躍居 THE 世界大學影響力全球第85名 全國排名躍居第三

英國泰晤士高等教育（THE）24日公布2026年最新世界大學影響力排名（THE Impact Rankings），今年東海大學繳出歷年來最震撼的成績單，整體排名從過去跨進全球前百大，一舉躍升至「全球第85名」。

在台灣排行榜中，東海大學更首度挺進全國第三，名次僅次於台灣大學、陽明交通大學，以強悍的永續實力，蟬聯台灣私立大學第一名龍頭。

東海大學校長張國恩指出，今年能夠在國際排名上持續進入百大，更挺進全台前三，並在國內橫掃各大獎項，關鍵在於學校近年積極推動「AI科技」與「永續計畫」的深度結合。

包含打造亞洲最大的碳中和園區、落實減碳測試基地，並推動兼具博雅人文與前沿科技的跨域教育；日前在104人力銀行「大學品牌力」調查中，奪下私校建築與設計類全國第一，以及大一新生錄取率達到100%的成績，都與今日THE國際排名的歷史性突破相輔相成。

根據THE最新公布的官方評比數據，東海大學今年以總分90.1的高分名列全球第85名。回顧過去，東海最好的成績是進入世界前100名，而今年的「全球第85名」不僅是歷史性突破，更讓台灣在世界永續舞台上看到私校的無限可能。

副校長張嘉修說明，在聯合國永續發展目標單項指標中的SDG 15(陸地生態) 、SDG 6(潔淨水與衛生) 、SDG 11(永續城市與社區)繳出全球排名前段的頂尖表現。

張嘉修說，東海大學並非在國際排名上瘋狂進步，早在國內各大永續與社會責任競賽中早已持續前進，今年還拿下全台唯一永續三連霸，榮登2026《遠見》USR「年度榮譽榜」的紀錄。

該榜單必須「連續三年」蟬聯首獎才能登榜，東海不僅成為全台首間、也是目前唯一獲此殊榮的大學，橫掃「生態共好組」、「產業共創組」兩項楷模獎及一項績優獎，《遠見》副社長李建興還盛讚此「三連霸」說明東海在國內大學永續治理與社會實踐上的重要地位。

張國恩分析指出，這次排名僅次於台大、陽明交大並非偶然，事實上，東海大學在國內早已六度蟬聯十大永續典範，與台大、清大並列前三名。

不久前，也在「2025台灣永續大學獎」中奪下「台灣永續典範大學」與「永續報告書白金級」兩項肯定，並於「全球企業永續獎」中獲得Sustainability Reporting Award Bronze Class銅獎，共抱回三項大獎，打破紀錄成為六度蟬聯永續典範的大學。

張國恩強調，「開創是我們的格言，永續不是口號，而是一所大學在教育、治理與研究上，長期自我要求的使命感與實踐力」，頂住少子化的浪潮，東海大學用全球第85名的國際歷史新高與國內外的雙料大滿貫，證明了東海大學在永續高教領域中不可動搖的典範地位。

東海大學校長張國恩(右)指出，東海國內排名僅次於台大、陽明交大並非偶然。東海大學／提供

東海大學在THE最新世界大學影響力排名，躍升至全球第85名，全台第三。東海大學／提供