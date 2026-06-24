快訊

土地公也敢惹…南投宮廟遭「倒插香」惹眾怒 專家曝施行者可能下場

丁學文專欄／全球迎超級IPO年 投資銀行卻成明日黃花？

MLB／恭喜！18歲右投賴謙凡加盟洋基 繼王建民、郭阜林後第3位台將

聽新聞
0:00 / 0:00

2026THE世界大學影響力排名 東海大學再擠身百強排85位

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
英國泰晤士高等教育（THE）公布2026年最新世界大學影響力排名（THE Impact Rankings），東海大學躍升至「全球第85名」，全台第三。圖／東海大學提供
英國泰晤士高等教育（THE）公布2026年最新世界大學影響力排名（THE Impact Rankings），東海大學躍升至「全球第85名」，全台第三。圖／東海大學提供

英國泰晤士高等教育（THE）今日公布2026年最新世界大學影響力排名（THE Impact Rankings），今年東海大學整體排名從過去跨進全球前百大，一舉躍升至「全球第85名」。在台灣排行榜中，東海大學首度挺進全國第三，名次僅次於台灣大學、陽明交通大學，以強悍的永續實力蟬聯台灣私立大學第一名。

根據THE最新公布的官方評比數據，東海大學今年以總分90.1的高分名列全球第85名。回顧過去，東海最好的成績是進入世界前100名，而今年的「全球第85名」，不僅是歷史性突破，更讓台灣在世界永續舞台上看到私校的無限可能。

東海大學副校長張嘉修指出，東海大學在聯合國永續發展目標單項指標中的SDG 15（陸地生態）、SDG 6（潔淨水與衛生）、SDG 11（永續城市與社區）繳出全球排名前段的頂尖表現。東海並非在國際排名上瘋狂進步，早在國內各大永續與社會責任競賽中早已持續前進，今年還拿下全台唯一永續三連霸，榮登2026遠見USR「年度榮譽榜」的紀錄。

東海大學校長張國恩表示，今年能夠在國際排名上持續進入百大，更挺進全台前三，並在國內橫掃各大獎項，關鍵在於學校近年積極推動「AI科技」與「永續計畫」的深度結合，包含打造亞洲最大的碳中和園區、落實減碳測試基地，並推動兼具博雅人文與前沿科技的跨域教育，都與今日THE國際排名的歷史性突破相輔相成。

張國恩分析，這次排名僅次於台大、陽明交大並非偶然，東海在國內早已六度蟬聯十大永續典範，與台大、清大並列前三名，不久前也在「2025台灣永續大學獎」中奪下「台灣永續典範大學」與「永續報告書白金級」兩項肯定，並於「全球企業永續獎」中獲得 Sustainability Reporting Award Bronze Class 銅獎，共抱回三項大獎，打破紀錄成為六度蟬聯永續典範的大學。

東海大學今年以總分90.1的高分名列全球第85名，全國第三，私校第一，讓台灣在世界永續舞台上看到私校的無限可能。圖／東海大學提供
東海大學今年以總分90.1的高分名列全球第85名，全國第三，私校第一，讓台灣在世界永續舞台上看到私校的無限可能。圖／東海大學提供

東海大學 東海 陽明交通大學

延伸閱讀

成大躋身QS世界大學排名前200強 創歷年最佳紀錄

清華大學QS排名飆升34名創新高 躋身全球前10%大學

最新QS世界大學排名公布！台大前進9名 54創歷史最佳

文大首創海上研討會 搭郵輪移地學習和學術發表

相關新聞

2026THE世界大學影響力排名 東海大學再擠身百強排85位

英國泰晤士高等教育（THE）今日公布2026年最新世界大學影響力排名（THE Impact Rankings），今年東海大學整體排名從過去跨進全球前百大，一舉躍升至「全球第85名」。在台灣排行榜中，東海大學首度挺進全國第三，名次僅次於台灣大學、陽明交通大學，以強悍的永續實力蟬聯台灣私立大學第一名。

「你該去讀書」教育部冒山寨帳號 政次張廖萬堅提醒勿被詐騙利用

社群平台Threads近日出現冒用教育部名義的假帳號，雖已遭大量網友檢舉下架，但過程中卻發生「誤傷友軍」插曲，部分網友誤將正版教育部帳號認成假帳號換殼。對此，教育部表示，將持續提醒網友注意這個現象，以免被詐騙或被不當利用。

分科測驗衝刺／化學科六大必考章節搶分 有機化學占20分最關鍵

大學分科測驗將於7月11到12日登場，聯合報特別推出分科測驗衝刺系列報導，協助考生考前重點複習。補教老師表示，108課綱分科測驗化學科實施至今已邁入第5年，從歷屆試題可歸納出四大特色，包括考題素養化、重視圖表數據判讀與理解、跨章節整合題增加，以及出題方式更靈活、純記憶題比率下降。

公幼危機／便宜不再是王牌 雙語、STEAM成公幼新利器

少子化招生寒冬來襲，連雙北也面臨嚴峻挑戰。公幼若只剩下「便宜」，還能走多遠？有園長提議應該讓公幼開始教雙語，近年也有園所開始跨區招生，甚至透過社群媒體經營品牌，開辦STEAM課程，幼教專家則指出，少子化也可以是推動精緻化教育的契機。

校園食安 營養午餐專法 催生聲起

廿二縣市免費營養午餐政策即將上路，然而全台約有一七七萬名學童，卻前僅有約七百位學校營養師，人均服務學生數約達二千五百人。

分科測驗衝刺／圖表、實驗、公式推導 物理複習3關鍵

大學分科測驗進入最後倒數，補教老師提醒，物理科考前可從三大面向加強複習，包括應聚焦圖表判讀、實驗細節理解與公式觀念整合能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。