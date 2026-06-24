2026THE世界大學影響力排名 東海大學再擠身百強排85位

英國泰晤士高等教育（THE）今日公布2026年最新世界大學影響力排名（THE Impact Rankings），今年東海大學整體排名從過去跨進全球前百大，一舉躍升至「全球第85名」。在台灣排行榜中，東海大學首度挺進全國第三，名次僅次於台灣大學、陽明交通大學，以強悍的永續實力蟬聯台灣私立大學第一名。

根據THE最新公布的官方評比數據，東海大學今年以總分90.1的高分名列全球第85名。回顧過去，東海最好的成績是進入世界前100名，而今年的「全球第85名」，不僅是歷史性突破，更讓台灣在世界永續舞台上看到私校的無限可能。

東海大學副校長張嘉修指出，東海大學在聯合國永續發展目標單項指標中的SDG 15（陸地生態）、SDG 6（潔淨水與衛生）、SDG 11（永續城市與社區）繳出全球排名前段的頂尖表現。東海並非在國際排名上瘋狂進步，早在國內各大永續與社會責任競賽中早已持續前進，今年還拿下全台唯一永續三連霸，榮登2026遠見USR「年度榮譽榜」的紀錄。

東海大學校長張國恩表示，今年能夠在國際排名上持續進入百大，更挺進全台前三，並在國內橫掃各大獎項，關鍵在於學校近年積極推動「AI科技」與「永續計畫」的深度結合，包含打造亞洲最大的碳中和園區、落實減碳測試基地，並推動兼具博雅人文與前沿科技的跨域教育，都與今日THE國際排名的歷史性突破相輔相成。

張國恩分析，這次排名僅次於台大、陽明交大並非偶然，東海在國內早已六度蟬聯十大永續典範，與台大、清大並列前三名，不久前也在「2025台灣永續大學獎」中奪下「台灣永續典範大學」與「永續報告書白金級」兩項肯定，並於「全球企業永續獎」中獲得 Sustainability Reporting Award Bronze Class 銅獎，共抱回三項大獎，打破紀錄成為六度蟬聯永續典範的大學。

東海大學今年以總分90.1的高分名列全球第85名，全國第三，私校第一，讓台灣在世界永續舞台上看到私校的無限可能。圖／東海大學提供