鮪魚先生92歲李錫祺捐千萬獎助金 回饋母校興大學子

92歲李錫祺為國立中興大學校友，他開發蜜柑罐頭又成立全球最大鮪魚加工廠之一，有「鮪魚先生」之稱，是食品產業重要推手；他捐贈逾千萬給母校，支持學生學習、系所發展。

中興大學今天發布新聞稿，食品暨應用生物科技學系日前舉辦「李錫祺學長獎助學金捐贈儀式暨傳承座談會」，李錫祺捐贈逾千萬元設立獎助學金及教學研究基金。

李錫祺為興大農化系49年畢業校友，也是興大第15屆傑出校友，畢業後投入食品加工產業，參與台灣食品加工技術發展，開發以桶柑製成的蜜柑罐頭；隨後與台灣蘆筍公司合作推廣契作，首創白蘆筍剝皮罐頭加工技術，成為台灣食品加工產業發展重要推手。

李錫祺曾赴泰國發展與友人共同創立公司，全盛時期每天可處理400至600噸鮪魚原料，成為當時全球最大鮪魚加工廠之一，因此獲得「鮪魚先生」（Mr.Tuna）美譽。

李錫祺談及人生體悟，認為面對困難不必畏懼，而應勇於學習、虛心請教專家，並以「要追求與自己工作相等的能力，而不是尋找與自己能力相等的工作」自我勉勵。

求學期間李錫祺受惠獎學金支持，退休後他決定回饋母校，幫助更多學弟妹安心求學；此次捐贈規劃設立五大獎助項目，涵蓋教學研究、學生助學、國際交流、人才培育及產業傳承面向，支持學生學習與系所發展。

興大食生系主任蔣恩沛表示，捐贈的心意將透過五大基金持續陪伴未來世代，成為扎根食生系的「傳承之樹」，讓食生人的專業與感恩精神代代相傳、生生不息。