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成大碩士專班生捐肝救父 教職員與校友善款相助

中央社／ 台南23日電
成功大學工學院碩士專班學生王正村（圖）捐肝救父，由於父子同時接受手術住院，家境也受到衝擊，校方獲知後已於第一時間啟動急難救助。 （成功大學提供）中央社
成功大學工學院碩士專班學生王正村（圖）捐肝救父，由於父子同時接受手術住院，家境也受到衝擊，校方獲知後已於第一時間啟動急難救助。 （成功大學提供）中央社

國立成功大學工學院碩士專班學生王正村「捐肝救父」，父子同時接受手術住院，家境受衝擊，校方啟動急難救助，教職員與校友捐款逾90萬元，王正村表達謝意並盼外界停止捐款。

成功大學學務長洪良宜今天告訴中央社記者，校方在18日得知消息並與王正村取得聯繫後，第一時間就協助申請學生平安保險與校內急難救助金，許多教職員與校友得知此事，向校方探詢捐款管道，個人自發捐款從新台幣數千元到10多萬元不等，短短幾天累計突破90萬元。

洪良宜表示，王正村的父母在屏東經營素食小店已30年，父親近年因肝硬化病倒後，店務主要由母親獨撐，身為獨子的王正村長期半工半讀，從事板金工作，自理學雜費並分擔家計，父親今年確診肝臟惡性腫瘤，王正村自願捐出2/3肝臟給父親，兩人同時開刀，耗盡家中積蓄，素食店也暫時停業。

洪良宜說，校方昨天由副學務長呂兆祥代表前往高雄長庚醫院探視，向王正村表達關懷，王正村則表明不希望因此事再消耗社會資源，請大家停止捐助。

成大提供資料指出，王正村目前情況穩定，已從加護病房轉入普通病房，不僅能下床行走，精神與氣色也大幅好轉，王正村的父親術後狀況同樣維持穩定。

成大強調，除了師生校友自發性善款，學校會全面協助辦理保險與理賠事宜，在課業方面，雖然學期尚未結束，但王正村已提前完成本學期所有課業，並向指導教授請假，預計利用暑假期間專心休養，下學期就能正常回校上課，若未來生活或復健仍有困難，校方將啟動「安心助學方案」提供長期協助。

成大 捐款 成功大學

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