台大農場迎大規模整修 7月起超夯伴手禮鮮奶、優酪乳停售一年

國立台灣大學農場推出鮮奶、優酪乳等產品，常吸引民眾入校排隊購買。但台大農場表示，今年將迎來較大規模的設備整修，7月1日起將停售鮮奶、優酪乳等產品一年。

台大小小福、小福以及綠色小屋等均販售台大農場推出的鮮奶、優酪乳等產品，被視為台大校園伴手禮之一，也因品質穩定，吸引不少公館地區家庭購買，甚至曾多次發生因搶購牛奶排隊起爭執。

但台大農場今天說明，牛奶生產機器、生產場地近期將迎來一次大整修，牛奶廠已經歷史悠久，之前都是部份機器做維修、哪裡壞了修哪裡，今年正好獲得相關計畫補助，將進行大規模修繕。

因應整修，台大農場也說明，今年七月一日起校園販售的台大鮮奶、優酪乳就會先停售，目前預計整修期為一年，可能提早也可能延後，要視實際情況而定，目前暫估一年後才會再販售自家生產的乳製品。

但台大農場也說，停售期間因應教職員工等需要，校內還是會引進市面上的高品質鮮奶，校園乳製品供應不會中斷。