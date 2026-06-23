和教授聯絡停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假：避免打雜
通常大學是最後可以享受暑假的時光，畢業後出社會很難再有長時間的休假；若是選擇就讀碩士、博士，寒暑假可能也都在實驗室或寫論文中度過。
一名大學生在Dcard發文表示，目前正在準備畢業，研究所已經找好教授並加聯絡方式，但雙方聯繫一直停留原PO打招呼後被已讀。原PO疑惑，如果有安排進實驗室，教授是不是會通知，若無通知自己該主動詢問嗎？還是好好享受人生最後一個暑假就好？
許多過來人都建議等通知就好，太早進實驗室可能也學不太到東西，先好好享受暑假，「建議教授有通知再進去，或是可以詢問學長姐正常都是幾月加入。最近學弟提前來實驗室找學長聊天，結果就被指定做雜事」、「我自己之前是太早進去，結果都在發呆偶爾才學一下東西」、「個人建議等通知，除非有硬體設備要學，不然提早進完全不知道要做什麼」。
台灣暑假有兩個月，學生可以好好把握長假時間增進自己或體驗世界，不過近日有網友認為，台灣學生放長假時容易發生「暑假退化」，暑假期間作息不規律、也無法立即回到需要學習的狀態，若改成比照歐美學校的「四季假」，學生比較不會脫離日常，不至於完全退化。
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