文大首創海上研討會 搭郵輪移地學習和學術發表

文化大學商學院突破傳統學術研討形式，首度將論文發表搬上郵輪，舉辦國內首見的「海上學術研討會」，將跨國移地學習結合學術發表，打造兼具國際視野與研究深度的學習場域。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，「海上學術研討會×日韓移地學習」於6月13日至18日舉行，集結文化大學商學院大學部和碩士班、ESG產碩專班、EMBA及博士班學生，以及產業界與學術界的評審委員共同參與。

約百名師生搭乘「MSC榮耀號」郵輪，航經韓國釜山、日本佐世保等城市，在6天5夜航程中完成論文發表、專業交流及跨文化學習，開創國內高等教育學術研討的新模式；此次共發表38篇博、碩士論文，其中ESG產碩專班20名學生完成研究成果發表，獲得產學各界評審高度肯定。

研討會主題涵蓋國際企業管理、國際貿易、財務金融、行銷管理及永續發展等領域；其中，ESG產碩專班學生針對鋼鐵、空調、塑膠製品及水泥製品等產業，提出ESG策略地圖建構研究，內容涵蓋能源管理、循環經濟、永續供應鏈等重要議題，研究成果兼具學術價值與產業應用性。

文化大學副校長盧文民表示，除了學術發表外，此次活動更結合日韓移地學習課程，透過跨國參訪與文化體驗，讓學生了解不同國家在企業經營、永續治理及社會發展上的實務作法，不僅拓展國際視野，也強化跨文化溝通與全球移動能力。

文化大學商學院提到，此次海上學術研討會創下國內高教首度於郵輪舉辦大型學術論文發表的紀錄，讓學生在移動式國際學習環境中展現研究實力，為高教創新教學與學術交流開創嶄新典範；未來將持續推動多元國際學習模式，結合學術研究、產業實務與全球視野，培育具備專業能力與永續思維的人才。