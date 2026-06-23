與高雄榮總、奇美醫院策略聯盟 中山大學加速培育AI醫療人才

成立4年的國立中山大學醫學院攜手與高雄榮民總醫院、奇美醫院深化策略聯盟合作，在AI智慧醫療浪潮下，打造人工智慧、半導體、生醫科技與大數據分析的創新醫療平台，校長李志鵬說，AI應用已成醫界趨勢，盼與南台灣兩大醫學中心加速建構這樣的醫療生態系，培育懂AI的醫療人才。

高雄榮總是高屏地區唯一公立醫學中心，近年積極投入智慧醫療發展，連續兩年獲選全球最佳智慧醫院，這次與中山大學合作，將整合雙方在人工智慧、大數據、資通訊及臨床醫療領域的優勢，推動AI輔助診斷、智慧醫療系統及醫療大數據分析應用，高榮院長陳金順說，未來從AI影像判讀、疾病風險預測，到智慧復健外骨骼系統，都是合作重點。

相較高雄榮總主攻智慧醫療，奇美醫院重心放在精準醫學與照護模式創新，近年成立精準醫學中心，導入高階基因定序與代謝體分析技術，提供個人化治療方案，並發展急診出院後居家醫療模式，讓醫療服務從醫院延伸到家庭與社區，降低病患往返醫院負擔。

奇美醫院長林宏榮認為，未來醫療的核心不再只是急重症照護，而是智慧醫療、在宅醫療、無牆醫院、預防醫學及生活型態醫學。

李志鵬說，醫療科技發展速度遠超過去想像，醫療人才不僅需要具備醫學專業，更必須理解人工智慧、數據分析及跨域科技應用能力，透過與醫學中心合作，讓學生提早進入臨床現場，參與真實醫療團隊運作，才能符合未來醫療產業需求。

中山大學醫學院院長許博欽表示，將串聯南台灣重要醫療體系與科技產業資源，從AI智慧醫療到精準醫學，從醫院病房到居家照護，逐步形成以醫學中心、大學研究能量與科技產業為核心的醫療創新聚落。

中山大學攜手奇美醫院協助醫學生進入醫院實戰、研究加速落地。圖／中山大學提供

中山大學與高雄榮總簽署策略聯盟，全面啟動AI診斷、精準醫療合作。圖／中山大學提供

中山大學攜手奇美醫院協助醫學生進入醫院實戰、研究加速落地。圖／中山大學提供

中山大學與高雄榮總簽署策略聯盟，全面啟動AI診斷、精準醫療合作。圖／中山大學提供