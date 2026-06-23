快訊

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

成大碩士捐肝救父經濟陷困境 企業家豪氣幫付35萬元醫療費

聽新聞
0:00 / 0:00

與高雄榮總、奇美醫院策略聯盟 中山大學加速培育AI醫療人才

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山大學攜手奇美醫院協助醫學生進入醫院實戰、研究加速落地。圖／中山大學提供
中山大學攜手奇美醫院協助醫學生進入醫院實戰、研究加速落地。圖／中山大學提供

成立4年的國立中山大學醫學院攜手與高雄榮民總醫院、奇美醫院深化策略聯盟合作，在AI智慧醫療浪潮下，打造人工智慧、半導體、生醫科技與大數據分析的創新醫療平台，校長李志鵬說，AI應用已成醫界趨勢，盼與南台灣兩大醫學中心加速建構這樣的醫療生態系，培育懂AI的醫療人才。

高雄榮總是高屏地區唯一公立醫學中心，近年積極投入智慧醫療發展，連續兩年獲選全球最佳智慧醫院，這次與中山大學合作，將整合雙方在人工智慧、大數據、資通訊及臨床醫療領域的優勢，推動AI輔助診斷、智慧醫療系統及醫療大數據分析應用，高榮院長陳金順說，未來從AI影像判讀、疾病風險預測，到智慧復健外骨骼系統，都是合作重點。

相較高雄榮總主攻智慧醫療，奇美醫院重心放在精準醫學與照護模式創新，近年成立精準醫學中心，導入高階基因定序與代謝體分析技術，提供個人化治療方案，並發展急診出院後居家醫療模式，讓醫療服務從醫院延伸到家庭與社區，降低病患往返醫院負擔。

奇美醫院長林宏榮認為，未來醫療的核心不再只是急重症照護，而是智慧醫療、在宅醫療、無牆醫院、預防醫學及生活型態醫學。

李志鵬說，醫療科技發展速度遠超過去想像，醫療人才不僅需要具備醫學專業，更必須理解人工智慧、數據分析及跨域科技應用能力，透過與醫學中心合作，讓學生提早進入臨床現場，參與真實醫療團隊運作，才能符合未來醫療產業需求。

中山大學醫學院院長許博欽表示，將串聯南台灣重要醫療體系與科技產業資源，從AI智慧醫療到精準醫學，從醫院病房到居家照護，逐步形成以醫學中心、大學研究能量與科技產業為核心的醫療創新聚落。

中山大學攜手奇美醫院協助醫學生進入醫院實戰、研究加速落地。圖／中山大學提供
中山大學攜手奇美醫院協助醫學生進入醫院實戰、研究加速落地。圖／中山大學提供

中山大學與高雄榮總簽署策略聯盟，全面啟動AI診斷、精準醫療合作。圖／中山大學提供
中山大學與高雄榮總簽署策略聯盟，全面啟動AI診斷、精準醫療合作。圖／中山大學提供

中山大學攜手奇美醫院協助醫學生進入醫院實戰、研究加速落地。圖／中山大學提供
中山大學攜手奇美醫院協助醫學生進入醫院實戰、研究加速落地。圖／中山大學提供

中山大學與高雄榮總簽署策略聯盟，全面啟動AI診斷、精準醫療合作。圖／中山大學提供
中山大學與高雄榮總簽署策略聯盟，全面啟動AI診斷、精準醫療合作。圖／中山大學提供

中山大學 奇美醫院 醫學中心 高雄 榮總

延伸閱讀

明基材料：顯示面板材料轉型 醫材將成最大成長動能

科學人／腎病沒藥醫？從洗腎王國邁向腎利轉型

張善政談護國群山 勉勵青年以AI打造台灣智慧力

2026健康永續ESG評選開跑 4大指標讓民眾有感

相關新聞

分科測驗衝刺／物理科3大重點搶分 陌生素養題先看圖表找線索

大學分科測驗將於7月11到12日登場，聯合新聞網推出分科測驗衝刺系列報導，協助考生考前重點複習。補教老師提醒，物理科考前準備應聚焦圖表判讀、實驗細節理解與公式觀念整合能力。

會考上第一志願 家長憂老師品質「看運氣」猶豫補習…網見成績驚：您多慮了

115年國中教育會考近日開放選填志願，家長們操煩完孩子的志願，接著又要擔憂未來高中課業。一名考生考上公立高中，家長煩惱要不要送孩子去補習，但孩子的成績讓網友都認為家長多慮了。

科學人／在北極星的黎明中看NASA的遠景

2024年9月10日，太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹九號升空，火箭頂端是承載了四位太空人的飛龍號太空船「堅韌號」（Crew Dragon Resilience）。這次任務的名稱叫做「北極星黎明」（Polaris Dawn），即將於兩天之後再創紀錄，如同當年阿姆斯壯達成的里程碑：「我的一小步，是人類的一大步」！只不過這次不是往下走樓梯，踏上月面，而是往上爬樓梯，進入太空！ 就在9月12日的清晨6時51分，堅韌號的頂蓋緩緩打開，這次任務的指揮官億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）身著SpaceX最新設計的太空衣，鑽出艙門，半個身子露在太空船之外，但因為他要用頭盔照相機拍攝地球，所以只能背向艙外的攝影機。當時地面上有超過250萬人同時觀看這震撼人心的一幕，展現狂喜也感受歡樂，不是因為這是一次「太空漫步」，而是因為這是一次「民間人士的太空漫步」！ 任務名稱中的「北極星」代表著民間力量邁向太空的指路明燈，而「黎明」則代表著「商業太空探索」已經在曙光中誕生！ 這次任務的亮點不僅是億萬富豪的太空漫步，還包含了離地極遠的紀錄：1400公里，飛龍號載著這四人進入了可能對人體有害

不滿座位安排、幹部選舉也投訴 校園信任崩解 教團提4大改革

近年校園輔導與管教爭議頻傳，教師遭申訴、校事會議調查及行政究責案件層出不窮。全國教師工會總聯合會今天開記者會直指問題早已不是單一個案，而是整體制度設計逐漸失衡，導致教育現場陷入高度不信任與防衛氛圍，呼籲教育部檢討現行制度，並提出廢除校事會議、停止究責文化等4項改革主張。

與高雄榮總、奇美醫院策略聯盟 中山大學加速培育AI醫療人才

成立4年的國立中山大學醫學院攜手與高雄榮民總醫院、奇美醫院深化策略聯盟合作，在AI智慧醫療浪潮下，打造人工智慧、半導體、生醫科技與大數據分析的創新醫療平台，校長李志鵬說，AI應用已成醫界趨勢，盼與南台灣兩大醫學中心加速建構這樣的醫療生態系，培育懂AI的醫療人才。

9大教師工會痛陳校事會議「4大破產」 籲立院退回解聘辦法

台灣教育產業工會等9大教師工會今天體檢校事會議，提出4大破產，包括行政疊床架屋、架空校長責任；黑手介入、外行宰制內行；以及扭曲專業措施，查水表式觀課；管教缺乏法定強制力，行政規則淪為無用橡皮擦。呼籲朝野立委盡速實質審查《解聘辦法》，讓教育部啟動廢除校事會議程序。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。