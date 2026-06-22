心理健康到職涯發展 元智學生輔導獲教育部評鑑績優

元智大學今日表示，教育部公布114學年大專校院學生輔導工作評鑑結果，元智大學獲最高等級「績優」肯定，在心理健康促進、校園危機輔導、國際學生支持及職涯發展等面向表現亮眼，展現全方位學生輔導工作的卓越成果。

教育部評鑑委員指出，元智大學長期推動「全員輔導、全校支持」理念，由校長領軍整合校內各單位資源，建立完善的學生支持系統。113學年辦理心理健康、生命教育及情感教育等活動，累計超過5300人次參與；同時透過完善的導生關懷制度與早期預警機制，提升導師關懷效能，讓學生能及時獲得協助與支持。

在校園安全與危機管理方面，元智大學建構自我傷害三級預防、校安通報、急難輔導及跨單位危機應變機制，並透過定期演練與制度化流程，強化校園即時應變與後續關懷能力。教育部也肯定學校重視輔導空間隱私與安全，除提供300萬元補助經費協助改善輔導環境，校方更主動投入200萬元，規畫全新輔導空間，打造更安心友善的校園支持環境。

職涯發展方面，元智大學結合企業資源、職涯諮詢及跨專業團隊服務，協助學生提早接軌產業需求，建立從心理支持到職涯規劃的完整輔導模式。此外，因應國際化校園發展，113學年度配置14位具外語能力的專責輔導人員，提供國際學生生活適應、學習發展及心理支持等多元服務。