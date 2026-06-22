重返校園不嫌晚！中山醫大推「30+大學計畫」助攻職涯升級

因應超高齡社會來臨與產業數位轉型趨勢，台中中山醫學大學今年響應教育部「30+大學試辦計畫」，推出「餐飲經營與智慧管理學分學程專班」及「全人健康：高齡照護學分學程專班」，鼓勵30歲以上民眾重返校園，開啟持續學習與職涯發展的新可能。

中山醫大教務長邱慧玲表示，隨著產業快速變遷與平均壽命延長，學習已不再侷限於求學階段，而是伴隨人生各階段的重要能力。中山醫大希望透過「30+大學」計畫，提供兼顧工作與家庭的進修管道，協助社會人士培養第二專長、取得專業認證，並為未來升遷、轉職或重返校園做好準備。

為配合成人學習需求，中山醫大提供最長10年的彈性修業年限，並採線上、實體與實作並行的混成教學模式，讓學員能依自身步調安排課程，在兼顧工作與家庭之餘，也能完成進修規劃。

由健康產業科技管理學系辦理的「餐飲經營與智慧管理學分學程專班」，因應餐飲產業數位轉型與永續經營需求，結合健康管理、餐飲經營與智慧科技等跨域資源，課程涵蓋AI與數位工具應用、人員管理與領導、門市營運與金流分析、顧客服務、食安風險管理及ESG永續治理等內容，透過案例教學與專題實作，培養學員經營管理與決策能力，協助餐飲從業人員從第一線執行者成長為具備經營視野的決策者。

另一項由護理學系辦理的「全人健康：高齡照護學分學程專班」，因應高齡照護人才需求，整合醫學中心臨床資源與專業師資，課程涵蓋老人護理、心理學、高齡智慧居家設計及健康促進等領域，培養學員具備全方位高齡照護能力。完成第一年課程後，除可銜接大學學位課程，也可接軌照顧服務員技術士證照及長照專業培訓，拓展未來就業與進修發展機會。

邱慧玲指出，「30+大學」最大特色在於建立完整的回流教育機制。學員完成第一年學程後，第二年可透過專屬學習地圖與生涯諮詢服務，依個人興趣與職涯規劃選擇適合的進修方向，並將修習學分回流認列至相關學系，逐步銜接正式學位課程。透過這套回流教育路徑，不僅能縮短未來取得學位的時間，也讓職涯發展與學歷進修同步接軌。