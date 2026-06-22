站8小時烤蛋糕、TRX練核心 年逾50歲大學生鬥志不輸年輕人

花蓮慈濟大學開設第三人生大學「智慧健康與生活管理學分學程」，一群平均年齡超過50歲的大學生，這學期修滿20個學分，甚至連排兩天「早八滿堂」課程，紛紛直呼終於能重回校園讀書，當然要修好修滿，拼勁一點都不輸給年輕人。

慈大第三人生大學本學期開設智慧健康與生活管理、自我成長與助人工作等專班，課程涵蓋人工智能應用、預防醫學、健康養身烘焙、志願服務等領域，許多學生除必修課程外，還主動加選中文閱讀與書寫、民族植物學及中草藥等課程，希望充實自我、拓展人生視野。

其中，TRX核心肌群雕塑課程最具挑戰性，學員洪嘉鴻笑說，每次上課都「累得唉唉叫」，根本是「花錢買罪受」，但想到高齡長者因肌力不足容易跌倒，仍決定提前鍛鍊體能，授課老師温蕙甄表示，許多學生剛開始連側平板10秒都撐不住，如今已能穩定完成40秒，進步十分明顯。

重返校園後，第三人生大學生同樣要面對考試與報告壓力，陳秀鷹透露，婦女與社會工作期中考雖採開書考試，自己仍只拿到37分，之後堅持參加補考，即使成績仍未達及格標準，也認真準備、不願敷衍，還反過來安慰老師「不是您教不好，是我不夠認真」。

不少學生還額外挑戰烘焙食品丙級技術士證照，大家利用課後及周末密集練習術科，常常一站就是8個小時。學生笑說，最難的不是記配方，而是雙腿痠到快沒知覺，但看到親手完成的蛋糕出爐，也聽到家人稱讚，一切辛苦都值得。

慈濟大學指出，因應AI時代及終身學習趨勢，今年進一步推出「30+大學」六大學分學程專班，提供30歲以上民眾重返校園進修機會，課程包括智慧健康與生活管理、智慧生活與數位轉型、幼兒托育、社工成人教育與輔導、人文影像傳播，以及聲音敘事與影響力創作等六大領域。

校方表示，30+大學採免筆試書面審查，凡年滿30歲且具高中職以上學歷或同等學力者皆可報名，修業最長可達10年，累積128學分即可取得正式大學學位，報名時間自7月2日至8月4日止。

慈濟大學今年進一步推出「30+大學」六大學分學程專班，提供30歲以上民眾重返校園進修機會。圖／慈濟大學提供

慈濟大學第三人生大學生挑戰烘焙食品丙級技術士證照，看到成品大家都覺得很值得。圖／慈濟大學提供

慈濟大學開設第三人生大學「智慧健康與生活管理學分學程」，其中TRX核心肌群雕塑課程最具挑戰性，同時讓銀髮族鍛鍊體能。圖／慈濟大學提供

慈濟大學開設第三人生大學「智慧健康與生活管理學分學程」，其中TRX核心肌群雕塑課程最具挑戰性，同時讓銀髮族鍛鍊體能。圖／慈濟大學提供