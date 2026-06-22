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陽明交大與群聯電子 攜手建置AI異質運算資源管理平台

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
陽明交大與群聯電子攜手建置 AI異質運算資源管理平台。左為群聯電子創辦人暨執行長潘健成，右為陽明交大校長林奇宏。圖／陽明交大提供
陽明交大與群聯電子攜手建置 AI異質運算資源管理平台。左為群聯電子創辦人暨執行長潘健成，右為陽明交大校長林奇宏。圖／陽明交大提供

隨著人工智慧快速發展，AI已從單純追求算力規模，逐步邁向算力治理Compute Governance與資源最佳化的新階段。為提升校園算力資源運用效率，陽明交大群聯電子攜手推動GPU資源管理平台建置計畫，並於今舉辦AI異質運算資源管理平台（Phison HCI）捐贈儀式。

陽明交大指出，此次合作由陽明交大資訊學院、電機學院、產學創新研究學院及資訊技術服務中心共同參與，透過跨單位資源整合與管理機制，打造全校共享的高效能運算環境，建立更完善的AI算力治理模式。

陽明交大校長林奇宏表示，作為國內AI與半導體人才培育的重要基地，學校持續投入高效能運算環境建置與AI教研資源整合。然而隨著校內GPU設備規模持續擴增，如何有效串聯不同單位運算資源，提升整體使用效率與共享效益，已成為重要課題。

林奇宏說，導入AI異質運算資源管理平台後，將有助於提升既有設備使用效率，促進跨領域研究合作與教學資源共享，支援更多前瞻科研計畫與創新應用發展。

群聯電子執行長潘健成表示，除優化現階段GPU資源管理需求，更希望協助陽明交大建立具擴充性的AI算力基礎架構。未來平台可逐步整合 AI ASIC 推論加速器及其他新興異質運算設備，透過軟體定義計算（Software-Defined　Compute）概念，打造跨架構、跨世代的統一管理環境，成為國內高教體系AI算力共享與治理的重要示範案例。

潘健成說，透過此次合作，陽明交大與群聯電子共同打造校園AI算力共享環境，並作為國內高等教育體系推動AI基礎建設的重要參考。雙方也將持續結合產業實務與學術研究能量，共同培育AI與半導體領域人才，為台灣科技創新與產業發展奠定更堅實基礎。

群聯 陽明交大 AI

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