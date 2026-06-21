快訊

中華郵政A7爆「禁坐令」員工被迫站立數小時分信、撐不住還被恐嚇汰除

台輪椅夫妻南韓地鐵驚魂！醉漢逼近叫囂 2男雨傘救援被讚爆

汶汶遭砍兇嫌被起底！夏語心證實曾被尾隨回家：天天在電視台等我

聽新聞
0:00 / 0:00

氣候變遷重塑空污版圖 中彰高屏東北部成新熱區

中央社／ 台北21日電

成大團隊透過AI首度推估未來百年台灣空污風險，獲刊國際期刊。研究顯示在極端暖化情境下全台平均空污雖下降，但東北部、中彰交界與高屏，於世紀末將逆勢成為空污新熱區。

氣候變遷與空氣污染被認為是當前影響人類健康最重要的2項環境風險，由成大團隊「氣候變遷本身會如何改變台灣的空污風險分布」研究，獲國際期刊Journal of Environmental Management刊登。

計畫通訊作者、成功大學測量及空間資訊學系教授吳治達告訴中央社記者，研究內容最主要是彙整台灣過去20年的氣候與空污資料，模擬未來100年可能的變化。

此計畫整合台灣1994年至2019年長期空氣品質監測資料、地理環境因子、土地利用資訊、人口資料，以及聯合國跨政府氣候變遷專門委員會（IPCC）第6次評估報告（AR6）所採用的氣候模式資料，透過地理人工智慧（Geospatial Artificial Intelligence, Geo-AI）模型，評估不同氣候變遷情境下未來台灣細懸浮微粒（PM2.5）濃度的變化。

根據研究，氣候變遷升溫與降雨增加，整體上有助於降低PM2.5濃度，因此在多數情境下，全台平均PM2.5呈現下降趨勢。吳治達解釋，就像到了夏天一般很少人討論空污，因為高溫會使大氣混合層高度提高，空污顆粒容易被擴散稀釋，不易壓在地表；此外，未來部分情境下降雨增加，也有助於透過濕沉降作用，移除空氣中的PM2.5。

然而，吳治達指出，氣候變遷對空氣品質影響的分布並不平均，在極端暖化的情境下，發現2081至2100年，台灣的東北部、台中及彰化交界、高屏地區會成為空污逆勢惡化的熱區。

吳治達解釋，由於是以AI推估100年後的天氣型態，有時難以用傳統氣候模式去完美解釋為什麼PM2.5增加；研究推測可能與局部氣象條件改變有關，例如高溫累積、降雨時空分布改變或大氣擴散條件變化等，反而打破原本的空氣品質平衡，但仍需進一步研究驗證其機制。

吳治達補充，此計畫前提是假設未來所有人為產業活動、社會經濟、土地利用、人為排放源都恆定不變，僅改變溫度與降雨。反過來說，若能透過調整土地利用、增加都市綠化降低熱島效應、推動能源轉型與管制人為活動等方式，就有機會主動減輕污染。

吳治達指出，這是首次將高解析度Geo-AI模型與IPCC氣候變遷情境進行整合，推估未來氣候風險；期望重視不同地區在氣候變遷下可能面臨的差異化風險，才能制定更精準且具前瞻性的調適策略。

氣候變遷 中央社

延伸閱讀

全球極端天氣頻繁 文大董事長陳泰然：大氣科學的重要性不言而喻

監測屏鵝公路行道樹生態 林試所車載光達掃描建檔

氣候變遷助長櫟列隊蛾毛蟲向北德擴散 柏林成重災區

肥胖增罹乳癌風險 「控肉」新寵瘦瘦針神助攻？減重逆轉待驗證

相關新聞

行政院研議「第五級保全」入校園防毒 教團喊還不夠仍有2大問題待解

為防制毒品入侵校園，行政院日前宣布導入「第五級保全人力」擔任校安人員，強化校園防毒與安全防護機制。對此，台灣教育產業工會等8個教師工會今（21）日表示肯定，不過，工會認為，光有政策口號與短期人力挹注遠遠不夠，政府若想真正築起堅實的校園安全防火牆，必須立即擴大改革，全面檢討現行「學務創新人力」的工作職掌與勞動條件，並將專職校安編制全面普及至國中小學。

教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障

為加強維護教師非上班時間休息權益，教育部近日發函各地方政府，要求督導所轄高中以下學校建立合理的行政聯繫及親師溝通機制，保障教師「離線權」。台灣公務革新力量聯盟認為，離線權並非全面禁止下班聯繫，而是確保在合理情況下不回訊息，不會被秋後算帳，「教師如此，公務人員也應如此」。

苗科實中案建請「惠予設立」 可行性評估揭4效益

苗栗縣爭取科學實驗高中案，縣府委託可行性評估近日出爐，結論可以滿足科學園區員工子女教育需求等4大預期效益，在地留才、育才並吸引招商，建議國家科學及技術委員會、教育部等單位「惠予設立」。

濫訴風暴／校事會議害失業 她罹癌訴訟3年證明不是壞老師

「我不是壞老師！」新竹市代理教師陳珮瑩因班級經營爭議捲入「校事會議」，遭記過並失去教職。她無力聘請律師，只能獨自提起行政訴訟。訴訟3年間，她不幸罹癌，拖著化療落髮的病體一次次出庭，日前終於迎來勝訴。然而，面對不對等的制度風暴，她失去的名譽、3年不得參加代理教師甄選、健康，誰來賠償？

校園新鮮事／屏東大路關國小 培養「中醫小專家」

屏東縣高樹鄉大路關國小是縣內第一所公辦民營實驗學校，轉型後推動中醫扎根，也作為校本課程，透過隔周的「小小中醫班」兩節課帶學生認識中醫基礎知識，培養自我照顧觀念，小朋友收穫滿滿，直呼「原來中醫很有趣」。

追星點燃熱情 韓文系連年滿招

在韓流加持下，國內少數韓文系招生強勢、連年滿招。韓文系教授不諱言，學生多是因韓流熱選擇讀韓文系，從興趣出發再轉變為現實生活中的實質專業，不少學生未來盼投入筆譯、口譯，甚至成為外交與商務人員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。