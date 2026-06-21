氣候變遷重塑空污版圖 中彰高屏東北部成新熱區

成大團隊透過AI首度推估未來百年台灣空污風險，獲刊國際期刊。研究顯示在極端暖化情境下全台平均空污雖下降，但東北部、中彰交界與高屏，於世紀末將逆勢成為空污新熱區。

氣候變遷與空氣污染被認為是當前影響人類健康最重要的2項環境風險，由成大團隊「氣候變遷本身會如何改變台灣的空污風險分布」研究，獲國際期刊Journal of Environmental Management刊登。

計畫通訊作者、成功大學測量及空間資訊學系教授吳治達告訴中央社記者，研究內容最主要是彙整台灣過去20年的氣候與空污資料，模擬未來100年可能的變化。

此計畫整合台灣1994年至2019年長期空氣品質監測資料、地理環境因子、土地利用資訊、人口資料，以及聯合國跨政府氣候變遷專門委員會（IPCC）第6次評估報告（AR6）所採用的氣候模式資料，透過地理人工智慧（Geospatial Artificial Intelligence, Geo-AI）模型，評估不同氣候變遷情境下未來台灣細懸浮微粒（PM2.5）濃度的變化。

根據研究，氣候變遷升溫與降雨增加，整體上有助於降低PM2.5濃度，因此在多數情境下，全台平均PM2.5呈現下降趨勢。吳治達解釋，就像到了夏天一般很少人討論空污，因為高溫會使大氣混合層高度提高，空污顆粒容易被擴散稀釋，不易壓在地表；此外，未來部分情境下降雨增加，也有助於透過濕沉降作用，移除空氣中的PM2.5。

然而，吳治達指出，氣候變遷對空氣品質影響的分布並不平均，在極端暖化的情境下，發現2081至2100年，台灣的東北部、台中及彰化交界、高屏地區會成為空污逆勢惡化的熱區。

吳治達解釋，由於是以AI推估100年後的天氣型態，有時難以用傳統氣候模式去完美解釋為什麼PM2.5增加；研究推測可能與局部氣象條件改變有關，例如高溫累積、降雨時空分布改變或大氣擴散條件變化等，反而打破原本的空氣品質平衡，但仍需進一步研究驗證其機制。

吳治達補充，此計畫前提是假設未來所有人為產業活動、社會經濟、土地利用、人為排放源都恆定不變，僅改變溫度與降雨。反過來說，若能透過調整土地利用、增加都市綠化降低熱島效應、推動能源轉型與管制人為活動等方式，就有機會主動減輕污染。

吳治達指出，這是首次將高解析度Geo-AI模型與IPCC氣候變遷情境進行整合，推估未來氣候風險；期望重視不同地區在氣候變遷下可能面臨的差異化風險，才能制定更精準且具前瞻性的調適策略。