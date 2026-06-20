全台19大專校院科系　學術主管資格不符

依大學法第13條，大學院長應於教授中選出，系主任、所長及學位學程主任為副教授以上教師選出，但根據教育部114學年統計，不含宗教學校，全台仍有19個大專校院科系學術主管不符聘任資格。教育團體指出，部分私校多傾向由聽話者擔任學術主管，反而不願意聘任不聽話但具資格者，又教育部統計尚未包括專業與系所不符的主管，若仔細探究，可能有更多黑數。

教育部數年前曾大力查緝全台大專校院不合資格的學術主管，但根據最新統計，全台有19個校系學術主管遭教育部認定資格不符，19校系均為私立大專校院，實踐大學、真理大學均上榜，其中以實踐大學6個系最多。

私校工會理事長尤榮輝表示，教育部依大學法13條認定學術主管是否符合資格，若校系未達到，主因可能是該校系面臨退場，僅能由不具資格的教師代理；再者，私校寧可聘任比較聽話但不具資格的教師，也不願意聘具資格但不聽話者；或也有教師多認為學術主管是錢少事多、責任重，有資格者也傾向走避。

高教工會副理事長翟敬宜也談到，因有主管加給還能減授鐘點，部分私校會將學術主管職用作酬庸自己人的管道，或安插聽話、有利辦事的親信；也有系所是副教授以上人數不夠，或沒人想要當系主任，因此只能找其他人暫時代理，甚至一直代理下去，但無論如何代理都不應該超過一年。

翟敬宜指出，一系所若長期沒有合規的學術主管，一直處於代理狀態或主管兼太多職務，對校務治理絕對有負面影響，甚至評鑑時都會被扣分。教育部將資訊公開，也是在告誡私校，要盡快找到適合的學術主管。

但尤榮輝指出，值得留意的是，大學法第13條定義的學術主管資格僅是法定形式最低標準，未包含主管學術專業是否與系所核心相符，若仔細探究，恐怕還有不少黑數。

教育部回應，已經函知學校應依法選任學術主管，學術主管若出缺，代理人應具備法定資格，且代理期間不得逾一年。校系若不符合聘任資格，皆會公告周知，針對有不合聘任資格的校系也會扣減學校獎補助款。