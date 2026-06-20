邀看色情片、約學生泡湯！監院彈劾彰師大3教授涉性騷 校方回應
國立彰化師範大學輔諮系教授張景然等3人涉及性騷性平事件，監院通過3人彈劾案並移送懲戒法院審理；彰師大回應，將檢討改進並依教育部指引，設性平諮商專案及辦研習講座宣導。
國立彰化師範大學輔導與諮商學系去年被爆出多名教授涉及性騷擾、性侵害等事件，經監察委員紀惠容、葉大華介入調查，監察院8日審查通過監委彈劾提案，彈劾張景然、黃宗堅、王智弘3人且移送懲戒法院審理，17日公布彈劾案文。
監察院指出，張景然等3人出現邀人共同觀看色情影片、要求學生泡湯伴遊、環抱學生等行徑，涉及性騷性平事件，違失情節重大，日前已通過3人彈劾案並移送懲戒法院審理。
彰師大校方以文字回應說明，3名教授事發時，校方依相關法規及程序審慎處理、調查完竣及完成懲處，並經校教評會通過解聘。
彰師大指出，為避免類此情事再次發生，將依監察院調查意見，就現行制度進行盤點檢討，並依教育部相關指引，積極研議及採行精進作為，除設置性平諮商專案，處理或轉介被害人接受心理諮商服務，同時針對校內教職員工生持續辦理相關研習講座及系所巡迴宣導。
彰師大表示，學校未來會強化跨單位協作與監督，以落實校園性別事件三級預防執行策略，積極協助系所並提供相關資源，以銘記創傷、完復心緒、求取精進，回復安寧平等的教育環境。
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